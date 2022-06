Resumo da novela Pantanal: de morte de Levi a briga pela sela de prata

Os capítulos desta semana do folhetim das nove vão mostrar a morte de Levi (Leandro Lima), os filhos de Tenório (Murilo Benício) pressionando o pai para conhecerem a região pantaneira e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) seduzindo Alcides (Juliano Cazarré). Veja o que vai acontecer até sábado, 18 de junho, no resumo da novela Pantanal.

Levi morre após sequestrar Muda – Resumo da novela Pantanal

O público se despede de Levi no capítulo desta segunda-feira (13). O vilão vai forçar Muda (Bella Campos) a entrar em um barco com ele para que os dois possam fugir dali. Irma (Camila Morgado) e Filó (Dira Paes) ficam preocupadas com o sumiço da jovem, e Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater) vão atrás dela.

Juma (Alanis Guillen) dá um tiro no braço de peão e consegue salvar a amiga. Ele será encontrado por Tibério e Trindade e durante o confronto, cairá no rio cheio de piranhas e será devorado.

Disputa pela sela de prata gera conflitos

A disputa instaurada por José Leôncio (Marcos Palmeira) pela sela de prata do velho Joventino (Irandhir Santos) vai gerar mais conflitos nesta semana.

No capítulo de hoje, segunda, Tadeu (José Loreto) vai desmerecer a capacidade de Jove (Jesuíta Barbosa) para ganhar o tal item – o filho de Madeleine (Karine Teles) vem treinando com a ajuda de Trindade (Gabriel Sater) e até tentou fazer um pacto com o ‘cramulhão’.

Quem também vai se magoar com a disputa será Filó (Dira Paes). A mulher vai ficar triste ao ouvir Zé Leôncio dizer a Irma (Camila Morgado) que Jove é o mais capacitado para estar à frente de seus negócios. A ruiva dirá que o fazendeiro não deveria estimular competição entre os filhos.

Maria Bruaca seduz Alcides – Resumo da novela Pantanal

Se engana quem acha que Maria Bruaca iria sossegar após a morte de Levi. Em capítulos que serão exibidos ainda nesta semana, a mãe de Guta (Julia Dalavia) vai seduzir Alcides mais uma vez.

Os dois vão transar pela primeira vez e o peão ficará completamente rendido pela mulher. O homem pedirá para dormir de novo com a patroa, mas ela ficará insegura. “Aquilo foi uma fraqueza minha… Umas…”, dirá ela, tentando resistir ao peão. “É que suas fraquezas têm me feito uma falta. Eu lhe espero lá essa noite”, diz ele.

Em uma dessas escapadas, Zefa (Paula Barbosa) flagra Maria Bruaca no quarto de Alcides.

Filhos de Tenório querem ir ao Pantanal

O pior pesadelo de Tenório vai acontecer: seus filhos vão pedir para serem levados ao Pantanal. Depois do vilão contar que Maria Bruaca descobriu sobre sua segunda família, os jovens não veem mais motivos para permanecerem escondidos.

Na quarta-feira, Marcelo irá insistir para que Zuleica convença Tenório a deixá-lo ir para a fazenda. Desempregado, o rapaz tenta convencer o pai a deixá-lo cuidar de suas terras. “O senhor entra com a terra… Eu com o conhecimento”, sugere o rapaz.

O vilão vai ficar bravo e Marcelo justificará a sua proposta: “Porque eu tô desempregado, pai…”

Chega ao fim namoro de Guta e Tadeu – Resumo da novela Pantanal

O clima de romance entre Guta e Tadeu chega ao fim. O casal vai se separar essa semana devido às várias diferenças sociais e culturais entre eles.

Na terça-feira, Zefa critica Guta por cogitar se casar com Tadeu sem amá-lo de verdade. A situação piora quando a jovem sai para passear com Alcides, despertando o ciúmes do filho de Filó.

“Será que nós dois podemos levar um papo feito dois adultos?”, pedirá Guta. “Não temos nada o que conversar, Guta. Pra mim, tá tudo resolvido entre nós”, responderá Tadeu. “Tudo isso só porque eu saí com o Alcides?”, questionará a moça. “Com quem você saiu ou deixou de sair, pouco me importa. Só que comigo você não sai nunca mais. Agora, se você me dá licença”, dirá Tadeu, colocando um ponto final na relação.

O pedido de casamento apressado e o ciúmes do peão vão acarretar no término do namoro. Na quinta-feira, Guta irá contar para Tenório que o relacionamento chegou ao fim – o vilão reprovará o fim da relação, pois estava interessado na herança do herdeiro de José Leôncio.

