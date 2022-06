Carolina Ferraz esteve em Pantanal de 1991; relembre papel

Alguns podem não lembrar, mas Carolina Ferraz esteve em Pantanal de 1990. A aparição da atriz aconteceu apenas nos capítulos da primeira fase, mas o trabalho de Ferraz chamou atenção e ela se tornou um dos nomes mais disputados das telinhas da época. A curiosidade para o público é que a famosa não queria fazer parte do elenco, mas se viu obrigada a gravar o folhetim.

Por que Carolina Ferraz não queria fazer Pantanal?

A personagem de Carolina Ferraz que tanto chamou atenção em Pantanal foi Irma, a irmã de Madeleine. A atriz viveu a personagem apenas na juventude, durante os capítulos da primeira fase. Depois, ela foi substituída por Elaine Cristina.

Com o retorno da trama no remake da TV Globo, Irma voltou às telinhas e ganhou o apelido de “talarica” nas redes sociais. A personagem é criticada por correr atrás do marido de Madeleine, José Leôncio, além de também ter se envolvido com o ex-namorado da irmã, o psicólogo Gustavo.

Quando foi convidada para trabalhar na novela Pantanal, Carolina Ferraz era apresentadora de um programa na extinta Manchete há cerca de 2 anos. Inicialmente, ela negou o convite, mas depois precisou voltar atrás da decisão, pois seu emprego na emissora foi ameaçado. A atriz revelou em entrevista a Reinaldo Gottino no Link Podcast, no começo de 2022, que inicialmente disse não para o projeto pois não queria se tornar atriz. Ferraz era feliz como apresentadora e acreditava que seu futuro estava no ramo das entrevistas e programas de televisão.

Porém, tudo mudou quando ela se sentiu obrigada a aceitar o papel. Um dos executivos da Manchete conversou com a atriz e disse que ela seria demitida caso não topasse participar de Pantanal. De acordo com a atriz, o diretor artístico que a chamou para conversar sobre o assunto frisou que seriam apenas 16 capítulos no total – os da primeira fase – e que se ela não gostasse da experiência, eles não pediriam para que ela atuasse novamente.

Com o trabalho na novela Pantanal, Carolina Ferraz conquistou o público. Ela ganhou prêmios de atriz revelação pelo projeto e logo foi chamada para mais uma atração da Manchete, Ana Raio e Zé Trovão. Ferraz contou que foi “mordida pelo bichinho da atuação” e desde então não parou mais. “Me apaixonei e fui estudar, me tornei realmente uma atriz”, contou durante o podcast.

Quem foi Irma jovem no remake de Pantanal

Quem ficou com o papel que foi de Carolina Ferraz na novela Pantanal de 1990 foi a atriz Malu Rodrigues, carioca de 28 anos de idade. A famosa é um pouco mais velha do que Ferraz era quando assumiu o papel, a atriz goiana tinha 22 anos na época em que aceitou o convida da Manchete para trabalhar no folhetim. O primeiro trabalho de Malu Rodrigues na frente das câmeras foi com o filme Didi Quer Ser Criança em 2004.

Por onde anda a atriz?

Atualmente, Carolina Ferraz tem 54 anos de idade e é apresentadora do Domingo Especular na TV Record. O programa é exibido aos domingos na programação do canal de Edir Macedo e além de Ferraz também tem o jornalista o Eduardo Ribeiro.

Apesar de se dedicar ao projeto na Record, a famosa continua com a vida de atriz em trabalhos paralelos. Em 2020, Ferraz esteve no filme A Gruta como a personagem Helena e na minissérie Pandemicos, em que interpretou Janaina.

A última vez em que a atriz esteve em uma novela foi quando Carolina Ferraz de Pantanal ainda trabalhava para a Globo. Ela foi Penélope Velásques em Haja Coração (2016).

A Gruta está disponível no catálogo da Amazon Prime Video, veja o trailer:

