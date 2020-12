Resumo de Laços de Família: capítulos de 21/12 a 25/12

Leia os capítulos do resumo de Laços de Família 21 a 25 de dezembro, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Vera Fisher (Helena) e mostra o amor incondicional de uma mãe pela filha.

Resumo de Laços de Família – capítulo 76 – segunda-feira, 21/12

Íris e Ingrid se encolhem de medo. O bandido manda o motorista acelerar. O carro gira na pista, quando o motorista tenta desviar de uma criança. O bandido arranca Íris do carro, Ingrid se agarra à filha e as duas são usadas como reféns. O ladrão se refugia numa loja de conveniência, faz mais reféns, e exige novo carro para fuga. O ladrão dá coronhada em Ingrid e exige novo carro para fuga. Na casa de Yvete, todos comemoram o aniversário de Antônia. A polícia tenta negociar e o bandido avisa que vai matar alguém. No haras, cavaleiros que vão participar de um torneio treinam. Pedro e Helena correm para o local. O atirador de elite se posiciona. O bandido sai com as duas, mas no último momento atira em Ingrid. Íris desesperada debruça-se sobre o corpo da mãe.

Capítulo 77 – terça-feira, 22 de dezembro

Todos se aproximam e socorrem Íris, que está catatônica. Helena consola a irmã. Camila abraça Íris, que fica muda. Helena, Pedro e Íris viajam para o enterro de Ingrid. Clara percebe uma troca de olhares entre Fred e Capitu. Danilo está se sentindo muito bem, depois que fez um check-up. Pedro está muito fragilizado e Cíntia sente pena dele, quando os dois se destacam na casa de Helena. Ele quase chora nos braços dela. Helena pede um abraço para Camila. Socorro fica inconsolável, mas Pedro promete cuidar dela. Alma se diverte com os ciúmes de Danilo. Camila se sente mal na missa de sétimo dia de Ingrid.

Capítulo 78 – quarta-feira, 23 de dezembro

Resumo de Laços de Família – Edu olha para Helena. Alma percebe tudo. Todos dão pêsames para Íris. Alguns dias depois, Íris pede uma Helena para ir morar no haras. Pedro reage, mas Helena acaba convencendo-o. Camila enjoa com cheiro de perfume e suspeita estar grávida. Capitu aconselha-a fazer teste de farmácia. Pedro mostra fotos do passado para Helena e continua querendo saber se ela sente saudade idade. Íris e Socorro se abraçam e fazem planos. O teste dá positivo. Alma concorda que a íris mais no haras. Camila, com o resultado na mão, procura Helena e avisa: está grávida.

Capítulo 79 – quinta-feira, 24 de dezembro

Resumo de Laços de Família – Helena fica surpresa, mas alegre. Edu e Estela fazem Alma descer para o café da manhã e um convidado muito especial espera-os: doutor Silveira. Camila fala em tirar uma criança e chora quando Helena reage e avisa que ela nem deve pensar nisso. Alma se sente apunhalada pelas costas. Silveira, desconfortável, por ela não saber que ele iria à casa, apresenta o relatório. Danilo dá de cara com Romeu de sunga, e odeia. Íris vê o resultado do exame de Camila. Edu e Estela descobriram que tudo pertence a eles, inclusive a casa e o haras e que muita coisa foi vendida anteriormente. Pedro está num mau-humor pavoroso. Helena vai atrás da filha, mas não consegue localizá-la. Yvete compra meias pretas e mostra para Viriato. Camila olha a água do mar numa praia deserta. Ela se comove ao ver um bebê. Liza está grávida e convida Ana para ser madrinha.

Resumo de Laços de Família – Capítulo 80 – sexta-feira, 25 de dezembro

Resumo de Laços de Família – Fred e Capitu se encontram na livraria. Paulo percebe o clima entre os dois. Clara ameaça Capitu. Helena se preocupa com Fred, que não sabe que Capitu é uma garota de programa, e com Camila, que teme que o namorado pense que ela armou uma gravidez só para fisgá-lo. Laerte e Yvete tentam tranquilizá-la. Simone diz a Capitu que ela não pode se apaixonar. Camila reza na beira do túmulo do pai. Orlando fica furioso ao saber que Capitu está apaixonada e pensa em se casar. Camila volta para casa. Edu avisa que vai ser o tutor de Estela. Alma banca a humilhada. Viriato coloca as meias pretas do travesseiro de Yvete. Edu chega à casa de Camila com flores na mão.

