Laços de Família, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo da Globo, está fazendo o público reviver emoções com a sua clássica história “familiar” de Manoel Carlos. Situada no Leblon e centralizada em Helena (Vera Fischer), Edu (Reynaldo Gianecchini) e Camila (Carolina Dieckamnn), a trama trará grandes reviravoltas. Isso porque, ate o final, a personagem principal vivida por Fischer abrirá mão do grande amor pela filha. Relembre o final de Laços de Família:

Como estão os personagens 20 anos depois

O que acontece no final de Laços de Família?

Tida como a vilã na exibição original da trama entre 2000 e 2001, Camila será personagem central para a virada na história. Isso porque, a filha de Helena vai engravidar do galã Edu. Mas a novela Laços de Família ganhará novos contornos logo em seguida, pois ela é diagnosticada com leucemia.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Helena grávida

A personagem símbolo do clássico folhetim resolve engravidar para que o irmã de Camila possa doar medula. Logo após o nascimento de Vitória, fruto do relacionamento de Helena com Pedro (José Mayer), é feito um exame para saber se ela é compatível. Com o resultado positivo, Camila inicia o tratamento para se curar da doença. O processo todo dura três anos, até que ela consegue a cura.

Camila termina novela com Edu

A filha de Helena, já curada da leucemia, retoma a relação com Edu e tenta novamente engravidar do amado. Além disso, a conturbada relação familiar consegue ficar para trás, e todos passam a conviver em harmonia. Um dos pontos principais de Laços de Família é que Helena acaba terminando a novela se casando com Miguel (Tony Ramos) após receber um pedido de casamento do empresário. O momento acontece durante a festa de aniversário de 18 anos de Estela (Júlia Almeida).

Tragédia no final de Laços de Família

Ingrid (Lília Cabral) terá um final trágico em Laços de Família. Antes mesmo do último capítulo da novela, a personagem vai à igreja ao lado da filha Íris. No caminho, as duas serão rendidas por um criminoso que em momentos de tensão, decidirá matar a matriarca. Ingrid, no entanto, continuará aparecendo na trama como um fantasma para aconselhar sua filha.

Pedro fica com quem no final de Laços de Família?

Pedro se reencontrará com Cíntia (Helena Rinaldi) e os dois terão um momento quente em Laços de Família. Mas apesar de os pesares, ele acabará a trama o lado de Íris (Deborah Secco). Antes disso, o experiente vai pedir demissão a Alma (Marieta Severo), que terminará a novela solteira, e se mudará para um sítio. Lá, surpreendentemente, Íris aparece e os dois acabam ficando juntos. Ao final, a personagem de Secco engravida do quarentão.

Final feliz para Capitu

Capitu (Giovanna Antonelli) terminará a história aceitando ter um filho com Fred (Luigi Baricelli), com quem terá um final feliz. Clara (Regiane Alves) conseguirá o que tanto buscou durante a novela e ficará rica após se casar com um homem mais velho.

Já Ivete (Soraya Ravenle) e Viriato (Zé Victor Castiel) conseguem restabelecer a vida sexual, após ele ter impotência sexual. Por fim outra virada acontece na trama da personagem Alma, que além de solteira, passará a criar os filhos que Danilo (Alexandre Borges) teve com a empregada Rita (Juliana Paes). Isso porque, Rita não resistirá a complicações do parto. Assim, Alma ainda perdoará a traição do mulherengo com a empregada.