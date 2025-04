Roubo e filho: o que acontece com Maria de Fátima em Vale Tudo?

Maria de Fátima é uma verdadeira vilã de novela das 9. A jovem roubou e deixou a mãe no olho da rua, e ainda vai tentar passar a perna em muita gente para realizar seu sonho de ser rica. Se o remake de Vale Tudo seguir exatamente a história original, a filha de Raquel vai se dar mal em algumas situações, mas alcançará um final feliz.

Maria de Fátima na novela Vale Tudo

Ao chegar na capital fluminense, Maria de Fátima reencontra César Ribeiro (Cauã Reymond), um modelo em decadência. Acreditando que Fátima está rica, César se aproxima. Após um breve envolvimento, ele rouba o dinheiro da jovem e desaparece, deixando-a desamparada.

Ela o confronta mais tarde, exigindo a devolução da quantia, mas descobre que ele já gastou tudo. O episódio marca o início de uma série de desafios enfrentados por ela na cidade.

Sem dinheiro, Fátima aceita dividir apartamento com Solange (Alice Wegmann). Visando consolidar sua posição social, Maria de Fátima se casa com Afonso Roitman, herdeiro de uma família influente. No entanto, o casamento é marcado por interesses e manipulações, culminando em uma separação conturbada. A relação entre eles evidencia as consequências das escolhas ambiciosas de Maria de Fátima. ​

O desfecho surpreende em Vale Tudo: Maria de Fátima se casa com um príncipe europeu, garantindo o status e a vida luxuosa que sempre desejou.

