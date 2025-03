Sem Luciano Amaral, quem é quem em Mundo da Lua 2025

Mais de três décadas após sua estreia, o Mundo da Lua ganhará uma continuação, mas não com os mesmos atores que fizeram da série um sucesso nacional. O protagonista da trama, Lucas Silva e Silva, não será interpretado pelo ator Luciano Amaral, mas sim por Marcelo Serrado.

A atriz Mira Haar que viveu Carolina, a mãe de Lucas, também não voltará para história. A personagem continuará existindo, mas dessa vez com Bárbara Bruno, atriz que é filha de Nicette Bruno e Paulo Goulart.

Já o ator Antônio Fagundes, o Seu Rogério Silva, teria aceitado o convite para a continuação da série. Em 2021, ao Splash do UOL, o artista explicou porque aceitou interpretar o personagem à época, o que também pode explicar a participação na nova versão.

“Além de ser uma coisa diferenciada, era um exercício de ator como profissional que a TV comercial não me permitia. Sempre aceitei quase tudo que me chamaram para fazer na TV Cultura e com o ‘Mundo da Lua’, não foi diferente. Aceitei imediatamente o convite”, disse em entrevista ao jornalista Felipe Pinheiro naquele ano.

Juliana, irmã de Lucas, foi vivida por Mayana Blum, hoje com 47 anos. A intérprete mudou de carreira e hoje trabalha com gastronomia, então o papel deve ser ocupado por outra atriz.

Outra personagem saudosa da série foi Rosa, empregada doméstica da família que passava o dia conversando com o rádio. Vivida por Anna D’Lira, ela mora na Suíça e abandonou a carreira artística. A personagem não deve existir.

Seu Orlando foi interpretado originalmente por Gianfrancesco Guarnieri, o avô de Lucas, deve ter apenas lembranças na séria. Afinal, foi ele quem deu o famoso gravador de presente para o neto.

Por que Luciano Amaral não vai estar em Mundo da Lua?

A TV é “Onde tudo pode acontecer?”, diria o personagem Lucas Silva e Silva, mas não o ator Luciano Amaral, 45 anos. O artista rejeitou o convite para a sequência de Mundo da Lua, e segundo a TV Cultura isso aconteceu por que Amaral cobrou três vezes o valor inicial. O ator rebateu canal paulista e afirmou que apenas cobrou a quantia média do mercado.

No Instagram, Amaral chegou a fazer uma analogia de compra e venda de chuchus em uma barraca de feira para exemplificar por que não aceitaria receber menos do que vale.

Apesar de todo o barulho, a nova edição de Mundo da Lua ainda não tem previsão de estreia.

