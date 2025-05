Sempre ao Seu Lado é uma história real? Verdade do filme da Sessão da Tarde

História se passou no Japão dos anos 20 e ganhou as telinhas em 2009

Preparem os lencinhos que a Sessão da Tarde desta terça-feira, 13 de maio, exibe o drama Sempre ao Seu Lado, um filme baseado em uma história real. O longa mostra Hachiko, o cão fiel que continuou a esperar por seu dono em uma estação de trem no Japão muito depois de sua morte.

Qual a história de Sempre ao Seu Lado?

Hachiko nasceu em novembro de 1923, na cidade de Odate, no Japão, berço da raça Akita. Conhecidos por sua lealdade e coragem, os cães Akita fazem parte da tradição do país e foram reconhecidos como ícones nacionais em 1931.

Em 1924, o professor universitário Hidesaburo Ueno, da Universidade de Tóquio, recebeu Hachiko como presente. O cãozinho chegou debilitado após uma longa viagem, mas foi acolhido com carinho pelo professor e sua esposa. Recuperado, Hachiko logo se tornou parte da rotina familiar.

Todos os dias, Hachiko acompanhava o tutor até a estação de Shibuya, onde Ueno pegava o trem para o trabalho. À noite, voltava para buscá-lo. Essa rotina durou pouco mais de um ano, até 21 de maio de 1925, quando Ueno sofreu uma hemorragia cerebral e morreu repentinamente, aos 53 anos.

Mesmo com a perda, Hachiko continuou indo à estação todos os dias, esperando por um reencontro que nunca aconteceu. Ele passou a ser cuidado pelo ex-jardineiro da família, Kikusaburo Kobayashi, mas mantinha o hábito de ir à estação — faça sol ou chuva.

No início, Hachiko foi rejeitado por muitos. Vendedores o enxotavam, e crianças o provocavam. Mas, em 1932, a história do cão fiel foi publicada no jornal Tokyo Asahi Shimbun e comoveu o país.

Hachiko se tornou símbolo nacional de fidelidade. Recebia doações, visitas e homenagens. Em 1934, ganhou uma estátua na estação de Shibuya, que atraiu milhares de pessoas.

Hachiko morreu em 8 de março de 1935. Seu velório contou com orações budistas, discursos emocionados e comoção nacional. Sua estátua permanece até hoje como ponto turístico e símbolo de lealdade eterna.

No filme, o professor universitário é vivido por Richard Gere.