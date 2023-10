Sessão da Tarde da semana: filmes de 23 a 27 de outubro de 2023

A programação da Sessão da Tarde da semana entre 23 e 27 de outubro traz filmes para emocionar toda a família. A grade dos próximos dias inclui a exibição do clássico "Sempre ao Seu Lado" (2009), além de outros títulos de comédia, aventura e romance. Confira a programação completa.

Segunda-feira, 23 de outubro - Sessão da Tarde da semana exibe "Sempre ao Seu Lado"

O filme de segunda-feira da Sessão da Tarde é Sempre ao Seu Lado, um dos clássicos do horário vespertino da Globo. O título é um dos filmes de cachorro mais conhecidos do cinema e é famoso por causar muitas lágrimas nos espectadores. O público acompanha a trajetória do professor universitário Parker Wilson (Richard Gere) que encontra um cachorro da raça akita na estação de trem e decide levá-lo para casa mesmo sabendo que sua esposa Cate (Joan Allen) não aprova a ideia.

Parker e seu novo animal de estimação, que ganha o nome de Hachi, se tornam melhores amigos. O cão sempre vai sozinho até a estação de trem esperar pelo dono no horário em que ele volta do trabalho até que, um dia, o professor tem um problema de saúde e muda a vida do cachorro para sempre.

Título Original: Hachiko

Elenco: Richard Gere, Joan Allen, Cary-Hiroyuki Tagawa, Sarah Roemer, Jason Alexander, Erick Avari

Dubladores: Parker: Armando Tiraboschi/ Ken: Carlinhos Silveira/ Carl: Zeca Rodrigues/ Cate: Patrícia Scalvi/ Andy: Luciana Baroli/ Shabir: Alexandre Soares

Direção: Lasse Hallstrom

Nacionalidade: Americana/inglesa

Horário: 15h35, horário de Brasília

Terça-feira, 24 de outubro - "O Menino que Queria Ser Rei (2019)"

Na terça-feira, a Sessão da Tarde exibe o filme "O Menino que Queria Ser Rei". O longa-metragem infantil mistura elementos de fantasia e aventura ao contar a história de Alex (Louis Serkis), um garoto que enfrenta problemas no colégio. O protagonista sempre defende o amigo Bedders (Dean Chaumoo) dos valentões Lance (Tom Taylor) e Kaye (Rhianna Dorris), que não cansam de persegui-los.

Até que, um dia, Alex se envolve em mais uma confusão dos garotos e precisa se esconder dos rivais. O jovem encontra uma espada encravada em uma pedra, em um canteiro de obras abandonado, e a retira com facilidade. No entanto, não se trata de um objeto qualquer: é a espada lendária Excalibu.

Por Alex ser o novo dono da arma, ele terá que enfrentar a meia-irmã do rei Arthur, Morgana (Rebecca Ferguson), e contará com a ajuda do mago Merlin (Angus Imrie).

Título Original: The Kid Who Would Be King

Elenco: Patrick Stewart, Rebecca Ferguson, Louis Ashbourne Serkis, Tom Taylor, Angus Imrie, Dean Chaumoom, Rhianna Dorris

Direção: Joe Cornish

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quarta-feira, 25 de outubro - Sessão da Tarde da semana exibe "Uma Chance Para Lutar"

Na quarta-feira, a Globo exibe o filme "Uma Chance Para Lutar". O longa-metragem é baseado na história real do lutador de MMA Nick Newell (Cody Christian), um atleta que tem apenas um braço. O protagonista recebe uma oportunidade rara de competir em um campeonato de pesos leves e dá tudo de si para vencer, como uma forma de representar todas as pessoas com limitações físicas.

O verdadeiro Nick Newell atualmente tem 37 anos e é natural de Connecticut, EUA. O atleta nasceu sem a metade de um braço, devido a uma amputação congênita, o que não o impediu de se tornar um grande nome do MMA.

Título Original: Notorious Nick

Elenco: Cody Christian

Direção: Aaron Leong

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quinta-feira, 26 de outubro - "Amor De Película"

A programação da Sessão da Tarde da semana inclui o romance argentino "Amor de Película" (2019). Dirigido por Sebastián Mega Díaz, o longa-metragem acompanha o diretor de cinema Martín (Nicolás Furtado), que se encontra com Vera (Natalie Pérez), uma jovem que está ascendendo como atriz. Os dois tentam salvar o relacionamento e encontrar formas de recuperar algo da magia inicial do relacionamento. O filme tem como tema central as segundas chances que a vida dá e a reconstrução do amor.

O longa é uma exceção na grade da Globo, que costuma optar por filmes norte-americanos e, às vezes, produções brasileiras. São poucos os projetos latinos que entram para a programação. No entanto, Amor de Película conquistou boas críticas após sua estreia em seu país de origem, repercutindo também no exterior.

Título Original: Amor De Pelicula

Elenco: Nicolás Furtado, Natalie Pérez

Direção: Sebastián Mega Díaz

Nacionalidade: Argentina

Horário: 15h30, horário de Brasília

Sexta-feira, 27 de outubro - Sessão da Tarde da semana exibe "No Olho do Tornado"

A semana termina com a exibição de "No Olho do Tornado" (2014). O filme mostra a história de um grupo de cientistas caçadores de tempestades liderados por Pete (Matt Walsh). Na equipe, também está a meteorologista Allison Stone (Sarah Wayne Callies). A história dos profissionais se cruzam com a do o adolescente Donnie Morris (Max Deacon), que falta na própria cerimônia de formatura para ajudar Kaitlyn (Alycia Debnam-Carey) em um projeto escolar, já que é apaixonado pela menina.

Os dois acabam soterrados em uma fábrica antiga de onde o pai dos meninos, Gary (Richard Armitage) tentará resgatá-los. Outros personagens da história são uma dupla de youtubers; todos eles terão de enfrentar a fúria do maior tornado que a natureza já produziu.

Título Original: Into The Storm

Elenco: Richard Armitage, Wayne Sarah Callies, Max Deacon, Alycia Debnam-Carey, Nathan Kress, Matt Walsh

Direção: Steven Quale

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quais filmes vão passar na Globo essa semana?

Além da programação da Sessão da Tarde, a Globo exibe outros filmes ao longo da semana durante a grade noturna. Confira os outros títulos:

Segunda-feira (23/10) - filmes da TV Globo

Tela Quente: "Invasão Ao Serviço Secreto" (2019)

Horário: 23h15, logo após "Todas as Flores"

Sábado (27/10)

Corujão I: "Dente Por Dente" (2021)

Horário: 03h10, logo após "Comédia na Madrugada"

