Filmes da Sessão da Tarde da semana: de 12 a 16 de maio de 2025

A programação da Sessão da Tarde da semana, entre os dias 12 e 16 de maio de 2025, traz comédia, ação e drama, com filmes que começam logo após História de Amor, de segunda a sexta-feira. Confira a escolha da emissora para os próximos dias.

Planeta dos Macacos | Sessão da Tarde da semana

A Sessão da Tarde da semana começa com Planeta dos Macacos. Will Rodman (James Franco), um cientista de São Francisco, está experimentando um medicamento que espera curar o Alzheimer de seu pai (John Lithgow). Após seu trabalho ser considerado um fracasso, Will se torna o guardião de Caesar, um chimpanzé bebê que foi exposto ao medicamento de Will ainda no útero. Caesar demonstra uma inteligência incomum, e Will decide continuar seus experimentos secretamente. Mas, à medida que o intelecto e as habilidades de Caesar crescem, ele passa a representar uma ameaça ao domínio da humanidade sobre a Terra.

Terça-feira – Sempre ao seu lado

Esta comovente história real é uma adaptação americana de um conto japonês sobre um cão leal chamado Hachiko. Este amigo muito especial acompanhava seu dono à estação de trem todos os dias e voltava todas as tardes para cumprimentá-lo após o trabalho. Infelizmente, seu dono vai trabalhar um dia, mas morre no trabalho e nunca mais volta à estação. Hachiko retorna fielmente ao mesmo local na estação naquela noite, e todos os dias até o último dia de sua vida, para esperar por seu amado dono.

Quarta-feira – Não Vamos Pagar Nada | Sessão da Tarde da semana

Antônia é uma mulher simples que, apesar de desempregada e cheia de dificuldades para pagar as contas, não perde o bom humor. Quando, indignada com o aumento dos preços no único mercado do bairro, ela faz um escândalo, Antônia acaba contagiando outros clientes e causando um reboliço em que saqueiam o mercado e se recusam a pagar. Agora, ela vai precisar de muito jogo de cintura pra justificar suas atitudes para o marido.

Quinta-feira – Madagascar 3

Os amigos animais Alex (Ben Stiller), Marty (Chris Rock), Melman (David Schwimmer) e Gloria (Jada Pinkett Smith) ainda tentam retornar ao Zoológico do Central Park, em Nova York. Eles são forçados a fazer um desvio para a Europa para encontrar os pinguins e chimpanzés que quebraram a banca em um cassino de Monte Carlo. Quando a agente de controle de animais francesa, Capitaine Chantel DuBois (Frances McDormand), detecta o cheiro deles, Alex e companhia são forçados a se esconder em um circo itinerante.

Sexta-feira – No Olho do Tornado | Sessão da Tarde da semana

Caçadores profissionais de tempestades correm em direção ao perigo para rastrear uma série de tornados mortais que ameaçam uma cidade ao longo de um único dia.