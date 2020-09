A cerimonia que premia as melhores produções para televisão acontece dia 20 de setembro, em um formato diferente. Confira quais são os maiores indicados e como assistir as produções.

Veja quais são as séries mais indicadas ao Emmy e onde assisti-las no Brasil

A maior premiação da televisão norte-americana será realizada em breve, no dia 20 de setembro, às 21h (horário de Brasília), mas calma, ainda dá tempo para assistir as séries indicadas. Aliás, a Netflix liderou as indicações em 2020 com 160 concorrentes aos prêmios. Enquanto isso, a HBO teve 107 indicações ao prêmio. Então, se você quer ficar por dentro do que vai acontecer na premiação, confira a seguir a lista com as séries mais indicadas ao Emmy e onde assisti-las no Brasil.

Watchmen – 26 indicações

O lançamento da HBO no final de 2019, Watchmen, lidera, portanto, o número de indicações com 26 concorrentes aos prêmios. A série conta uma história paralela, em que os super-heróis são tratados como criminosos. Entre as indicações estão Melhor Minissérie, Melhor Ator e Atriz em Minissérie ou Filme com Jeremy Irons e Regina King, além de Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme com Jean Smart.

Você confere Watchmen na HBO Go.

The Marvelous Mrs. Maisel – 20 indicações

Com 20 indicações, The Marvelous Mrs. Maisel foi, então, a série mais indicada da Amazon Prime. Além disso, concorre entre as categorias principais, como melhor série de comédia, Melhor Atriz em Série de Comédia com Rachel Brosnahan, Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia Wanda Sykes e também as dobradinhas de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia com Alex Borstein e Marin Hinkle, além de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia com Sterling K. Brown e Tony Shalhoub.

As três temporadas estão disponíveis na plataforma de streaming Amazon Prime.

Séries indicadas ao Emmy: Succession – 18 indicações

Produzida pela HBO e com duas temporadas na conta, Sucession foi destaque no Globo de Ouro desse ano e conta com nada menos que 18 indicações ao Emmy. Além disso, série foi indicada às principais categorias da noite, como Melhor Série de Drama, Melhor Ator em Série de Drama com Brian Cox e Jeremy Strong, Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama com Sarah Snook e Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama com Nicholas Braun, Kieran Culkin e Matthew Macfadyen.

A série está disponível na HBO Go.

Ozark – 18 indicações

A série de drama e suspense foi a produção da Netflix com mais indicações ao Emmy, somando, então, 18 categorias. Entre elas Melhor Série de Drama, Melhor Atriz em Série de Drama com Laura Linney, Melhor Ator em Série de Drama com Jason Bateman, além de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama com Julia Garner.

As duas temporadas estão disponíveis na Netflix.

Séries indicadas ao Emmy: The Crown – 13 indicações

The Crown é uma série baseada na vida da Rainha Elizabeth II. Lançada em 2016, a produção já tem 4 temporadas disponíveis para assistir. Portanto, a série já faturou vários prêmios nas temporadas anteriores, incluindo no Globo de Ouro. Atualmente volta a concorrer ao Emmy com 13 indicações. Entre elas, Melhor Série de Drama, Melhor Atriz em Série de Drama com Olivia Colman e Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama com Helena Bonham Carter.

Você pode conferir a série The Crown na Netflix

Hollywood – 12 indicações

Hollywood é a nova aposta da Netflix e já rendeu 12 indicações ao Emmy de 2020. Entre as categorias indicadas, estão Melhor Ator em Minissérie ou Filme com Jeremy Pope, Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme com Holland Taylor e Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme com Jim Parsons e Dylan McDermott.

Está disponível na plataforma Nerflix.

Westworld – 11 indicações

Essa série já está na terceira temporada e é um sucesso da HBO. Por isso, concorre a 11 prêmios pelo Emmy deste ano. Nas categorias principais, a série concorre em Melhor Ator Coadjuvante com Jeffrey Wright e Melhor Atriz Coadjuvante com Thandie Newton.

Você pode assistir Westworld na plataforma de streaming HBO Go.

Séries indicadas ao Emmy – The Handmaid’s Tale – 10 indicações

The Handmaid’s Tale é uma adaptação do livro “O Conto da Aia”, de Margaret Atwood. Lançada em 2017, a série conta com três temporadas. Entre algumas categorias técnicas, The Handmaid’s Tale foi indicada a melhor série dramática, Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática com Bradley Whitford e Samira Wiley. Além de Melhor Atriz Convidada em Série Dramática com Alexis Bledel, e melhor elenco de série dramática.

A série está disponível nas plataformas Hulu e Globoplay.

Stranger things – 8 indicações

Essa série se tornou um fenômeno, por isso, está entre as principais opções do catalogo da Netflix. Stranger Things estreou em 2016, está na terceira temporada e já tem a quarta confirmada para 2021. A série, que se passa nos anos 80 e acompanha fenômenos sobrenaturais, conquistou 8 indicações ao Emmy deste ano.

Você pode assistir as três temporadas na própria Netflix.

Outras séries indicadas ao Emmy

Contudo algumas séries também contaram com muitas indicações, porém ainda não estão disponíveis em nenhuma plataforma de streaming no Brasil. Por isso, não foram listadas acima. Mas entre elas estão Schitt’s Creek, juntamente com The Mandalorian e Saturday Night Live! , todas com 15 indicações cada.