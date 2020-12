O Emmy é um dos prêmios mais importantes do mundo do entretenimento e você vai conhecer as séries mais premiadas da história.

Assim, algumas séries bateram recordes quase inalcançáveis de indicações e prêmios, dentre elas, a querida produção Game of Thrones.

Por isso, preparamos uma lista das séries mais premiadas da história. Assim, você vai poder conhecer um pouco mais sobre essas produções que criaram uma legião de fãs por todo mundo.

Afinal, quais são as séries mais premiadas da história?

Conheça as principais séries mais premiadas da história, as séries que receberam o maior número de prêmios Emmy e até hoje fazem sucesso.

Frasier

Primeiramente, vamos falar sobre uma série que fez história. Frasier levou 37 Emmys e foi indicada 108 vezes. Isso mesmo, a sitcom norte-americana arrastou diversos prêmios. A série é um spin-off de outra produção, Cheers.

A série conta a história de Frasier Crane, um psiquiatra que retorna a sua cidade natal para apresentar um programa de rádio.

Assim, a série se tornou uma das séries mais premiadas e bateu diversos recordes, como o salário do ator principal por episódio. Kelsey Grammer chegou a faturar 1,6 milhão de dólares por episódio.

Game of Thrones – Séries mais premiadas da história

A queridíssima série Game of Thrones tornou-se uma das mais premiadas da história. A série que movimentou milhões de pessoas na sua última temporada foi nomeada mais de 100 vezes no Emmy e já recebeu 59 prêmios Emmy.

The Simpsons

The Simpsons é uma animação norte-americana que retrata a vida de uma família da cidade de Springfield. A série já levou para casa 39 prêmios Emmy.

Além disso, a série é uma das produções que sempre estão em alta, devido aos assuntos atuais e próximos da realidade.

The Mary Tyler Moore Show – Séries mais premiadas da história

A série de comédia norte-americana dos anos 70 é uma das séries mais premiadas da história. A trama gira em torno de uma mulher solteira de 30 anos, profissionalmente bem-sucedida.

Ao todo, a produção da CBS, com 7 temporadas, foi indicada 67 vezes e levou 29 Emmys para casa. Assim, ela se tornou uma das séries com maior prestígio.

Cheers

Com 117 indicações e 28 prêmios, Cheers é uma das séries mais premiadas da história da TV. Ao todo, são 11 temporadas que marcaram uma geração.

Em resumo, a série dos anos 80, gira em torno de um grupo de pessoas que frequentavam um bar chamado Cheers. Então, a série trata das relações entre essas pessoas e diversas situações frequentes do bar. A série fez tanto sucesso que até em Friends ela apareceu, no episódio em que Joey está em Londres.

Chumbo Grosso – Séries mais premiadas da história

A série Hill Street Blues também é uma das séries de maior sucesso da TV. Em resumo, a série é uma narrativa sobre os funcionários de uma delegacia norte-americana. Ao todo, a produção recebeu 98 indicações e levou 26 prêmios para casa.

The West Wing

No Brasil, chamada de Nos Bastidores do Poder, The West Wing foi um grande sucesso. A série mostrava o dia a dia do presidente e dos seus funcionários. Com 7 temporadas, a produção recebeu 26 Emmys e foi indicada mais de 90 vezes.

E.R. – Séries mais premiadas da história

Abreviação de Emergency Room, E.R. é uma série norte-americana que conta a rotina de médicos e enfermeiros que trabalham em um hospital de Chicago.

Com 15 temporadas, a série já foi nomeada mais de 124 vezes para o Emmy e, então, abocanhou 23 prêmios. A última temporada foi ao ar em 2009.

Modern Family

A série de comédia que conta a história e as relações da família da Jay Prichett é uma das mais premiadas da história. Modern Family teve sua última temporada lançada em 2020 e já recebeu 77 nomeações ao Emmy e 22 prêmios.

Saturday Night Live

Apesar de não ser uma série tradicional, o programa entra na mesma premiação das outras séries citadas. Uma comédia do mais alto nível e com participações mais que especiais.

Assim, SNL já faturou mais de 40 Emmy e recebeu mais de 200 indicações. O show está no ar desde 1975 e continua conquistando altos pontos de audiência.

Aproveite para maratonar as séries mais premiadas da história

Então, você agora conhece as séries mais premiadas da TV e já pode escolher a sua próxima maratona. Se você já assistiu a essas séries, que tal assistir às melhores séries de 2020?

Elas também tiveram um ótimo desempenho nas premiações e prometem faturar ainda mais. Clique aqui e confira mais sobre essas produções que marcaram 2020.