Sessão da Tarde da semana: filmes de 19 a 23 de maio de 2025

A Sessão da Tarde da semana, entre os dias 19 e 23 de maio de 2025, traz comédia, ação e drama, com filmes que começam logo após História de Amor. A novidade é a exibição de um Dorama na quarta-feira. Confira a escolha de filmes para os próximos dias.

Rainha de Katwe

O primeiro filme da Sessão da Tarde da semana é Rainha de Katwe. Viver na favela de Katwe, em Kampala, Uganda, é uma luta constante para Phiona (Madina Nalwanga), de 10 anos, e sua família. Seu mundo muda um dia quando ela conhece Robert Katende (David Oyelowo), um missionário que ensina crianças a jogar xadrez. Phiona se fascina pelo jogo e logo se torna uma jogadora de ponta sob a orientação de Katende. Seu sucesso em competições e torneios locais abre as portas para um futuro brilhante e uma chance de ouro para escapar de uma vida de pobreza.

Assassins Creed

Cal Lynch viaja de volta no tempo para a Espanha do século XV por meio de uma tecnologia revolucionária que desbloqueia as memórias genéticas contidas em seu DNA. Lá, ele vivencia as experiências de Aguilar de Nerha, um parente distante que também é membro dos Assassinos, uma sociedade secreta que luta para proteger o livre-arbítrio da Ordem dos Templários, sedenta por poder. Transformado pelo passado, Cal começa a adquirir o conhecimento e as habilidades físicas necessárias para combater a organização opressora do presente.

About Time – Ep. 1 – Dorama

Choi Michaela (Lee Sung-Kyung) é uma atriz de musicais. Ela tem a habilidade especial de ver o relógio de vida de outras pessoas. Ela conhece um homem que pode parar seu tempo e ele se apaixona por ela.

A Colheita da Fé

Michael Spurlock decide abandonar sua carreira em vendas corporativas para se tornar pastor. Infelizmente, sua primeira tarefa é fechar uma igreja no interior e vender o terreno nobre onde ela se encontra. Ele logo muda de ideia quando a igreja começa a acolher refugiados da Birmânia. Spurlock agora se vê trabalhando com os refugiados para transformar a terra em uma fazenda para pagar as contas da igreja.

Sociedade Secreta dos Segundos Filhos da Realeza

Na sexta-feira, a Sessão da Tarde da semana apresenta Sociedade Secreta dos Segundos Filhos da Realeza. Uma princesa rebelde fica chocada ao descobrir que tem superpoderes e pertence a uma sociedade secreta com uma longa tradição de manter secretamente a paz em todo o reino.