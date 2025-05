Sessão da tarde da semana: filmes entre 26 e 30 de maio

A programação da Sessão da tarde da semana inclui títulos de comédia e aventura para toda a família assistir junta! Entre 26 e 30 de maio, a TV Globo exibe “À Procura de Amor”, “O Fada do Dente 2”, entre outros filmes. A transmissão começa após a reprise de “História de Amor”, então confira o cronograma da semana.

2ª feira – À Procura do Amor | Sessão da tarde da semana

Eva (Julia Louis-Dreyfus), uma mãe solteira divorciada, parece feliz, mas teme a ida da filha para a faculdade. Inesperadamente, Eva inicia um romance com Albert (James Gandolfini), um homem simpático com quem tem muito em comum. Enquanto isso, Eva encontra uma nova amiga em Marianne (Catherine Keener), uma poeta quase perfeita, exceto por uma coisa: ela constantemente denigre seu ex-marido, Albert. Quanto mais Eva ouve, mais ela duvida de seu relacionamento com ele.

3ª feira – O Livro do Amor

Henry (Jason Sudeikis) é um arquiteto viúvo que se torna amigo de Millie (Maisie Williams), uma adolescente independente, porém problemática. Na esperança de encontrar seu pai há muito desaparecido, Millie pede a Henry que construa uma jangada que possa atravessar o oceano. Após concordarem, a dupla improvável embarca em uma aventura incrível que aprofunda seus laços e eleva seus ânimos.

4ª feira – O Fada do Dente 2 | Sessão da tarde da semana

Larry tenta impressionar uma mulher ajudando-a em seu programa extracurricular. Seu plano sai pela culatra quando ele acidentalmente conta às crianças que a fada do dente é imaginária, forçando-o a vestir uma fantasia de tutu e colecionar dentes para compensar suas palavras descuidadas.

5ª feira – Eu Só Posso Imaginar

Crescendo em Greenville, Texas, Bart Millard sofre abuso físico e emocional nas mãos de seu pai, Arthur. Quando Arthur adoece em estado terminal, ele encontra redenção ao abraçar sua fé e redescobrir seu amor pelo filho. Anos depois, a infância conturbada de Bart e o relacionamento restaurado com o pai o inspiram a compor o hit “I Can Only Imagine” como vocalista da banda cristã MercyMe.

6ª feira – Cats e Gatolândia | Sessão da tarde da semana

Cape, um gatinho amarelo inquieto, curioso e esperto, mora em um apartamento alto com seu pai, Blanket, e um papagaio animado chamado Mack. Cape sonha com aventuras fora de sua casa protegida, enquanto Blanket prefere a segurança de ficar dentro de casa. Quando Cape descobre uma terra mítica onde os gatos podem viver livres e felizes, ele parte em busca dela.