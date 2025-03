Sessão da Tarde da semana: filmes de 24 a 28 de março de 2025

A programação da Sessão da Tarde da semana entre de 24 a 28 de março de 2025 traz filmes para toda a família. A grade dos próximos dias inclui comédia, aventura e drama, em exibição após História de Amor, de segunda a sexta-feira. Confira a escolha da emissora para os próximos dias.

Segunda-feira – Os 33 | Sessão da Tarde da semana

A semana de filmes começa com Os 33, a partir das 15h25 (de Brasília). No longa, um desastre acontece em 5 de agosto de 2010, quando uma mina de cobre e ouro desaba no Chile, prendendo 33 homens no subsolo. Com mais de 2.000 pés de rocha em seu caminho, os membros de uma equipe de resgate trabalham incansavelmente por 69 dias para salvar a tripulação aparentemente condenada.

Sob os escombros, os mineiros começam uma jornada épica para sobreviver, lutando contra o calor sufocante e a necessidade de comida e água. Com a família, amigos e o resto do mundo assistindo, torna-se uma corrida contra o tempo e um verdadeiro teste do espírito humano.

Terça-feira – Garfield | Sessão da Tarde da semana

Garfield, o gato doméstico mundialmente famoso, que odeia segundas-feiras e adora lasanha, está prestes a ter uma aventura selvagem ao ar livre! Após um reencontro inesperado com seu pai há muito perdido – o gato de rua desgrenhado Vic – Garfield e seu amigo canino Odie são forçados a deixar sua vida perfeitamente mimada para se juntar a Vic em um assalto hilário e arriscado.

Quarta-feira – Uma Razão para Vencer | Sessão da Tarde da semana

Na quarta-feira, a partir das 15h25, a Sessão da Tarde apresenta o filme Uma Razão para Vencer. Baseado na inspiradora história real do time de vôlei feminino da West High School. Após a trágica perda da estrela Caroline Line Found em um acidente, as jogadoras restantes do time devem se unir sob a orientação de sua treinadora de amor durona, Kathy Bresnahan, na esperança de vencer o campeonato estadual.

Quinta-feira – Nossa Vida com Cães

Elizabeth é uma âncora charmosa que busca conselhos do terapeuta de seu cachorro. Tara é uma barista corajosa que sonha com uma vida além da cafeteria. Daisy é uma passeadora de cães que está apaixonada por um cliente. Garrett anseia por uma mulher enquanto tenta manter seu negócio de adoção de cães funcionando. Os amados caninos em suas vidas logo começam a influenciar suas carreiras, amizades e relacionamentos românticos de maneiras engraçadas e inesperadas.

Sexta-feira – Kung Fu Yoga

O último filme da sessão da tarde da semana é o Kung Fu Yoga. Jack (Jackie Chan), um professor de arqueologia de renome mundial, e sua equipe estão em uma grande jornada para localizar um antigo tesouro indiano perdido quando são emboscados por uma equipe de mercenários e deixados para morrer. Usando seu vasto conhecimento de história e kung fu, Jack lidera sua equipe em uma corrida ao redor do mundo para vencer os mercenários até o tesouro e salvar uma cultura antiga.

