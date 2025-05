Sessão da Tarde da semana: filmes de 5 a 9 de maio de 2025

A programação da Sessão da Tarde da semana, entre os dias 5 e 9 de maio de 2025, traz filmes para toda a família. A grade dos próximos dias inclui comédia, a e drama, em exibição após História de Amor, de segunda a sexta-feira. Confira a escolha da emissora para os próximos dias.

Segunda-feira – Doce Engano | Sessão da Tarde da semana

Tem Dorama na Sessão da Tarde da semana. Uma vigarista genial, sem consideração pelos outros, fez fortuna com seus golpes. Ela não deixará nada — especialmente a lei — impedir seu plano de vingança. Mas quando ela se envolve com seu advogado talentoso e excessivamente empático, seus planos de repente se complicam.

Terça-feira – O que esperar quando você está esperando | Sessão da Tarde da semana

Segue a vida de cinco casais interconectados enquanto experimentam as emoções e surpresas de ter um bebê e percebem que não importa o que você planeja, a vida nem sempre cumpre o que é esperado.

Quarta-feira – Pureza | Sessão da Tarde da semana

Pureza é uma mãe em busca do filho desaparecido na Amazônia. Quando ela arruma um emprego em uma fazenda, vira escrava. Agora, além de encontrar o filho, ela precisa escapar de lá. O filme é brasileiro e tem no elenco os atores Dira Paes, Flavio Bauraqui, Mariana Nunes, Matheus Abreu e Sérgio Sartório.

Quinta-feira – O Maior Amor do Mundo

O filme acompanha a vida de diferentes mães no Dia das Mães. Sandy (Aniston) está felizmente divorciada até descobrir que seu ex-marido fugiu com uma mulher muito mais jovem. Agora, ela precisa aprender a lidar com as grandes mudanças em sua vida, já que seus dois filhos agora têm uma madrasta.

As irmãs Jesse (Hudson) e Gabi (Chalke) recebem uma surpresa inesperada da mãe, que não fica feliz ao descobrir que Gabi é lésbica e Jesse é casado com um homem negro. Miranda (Roberts) não tem filhos e está se concentrando em sua carreira. Kristin (Robertson) está curtindo a vida de mãe de primeira viagem, mas sente a pressão do namorado para se casar. Bradley (Sudeikis) está se esforçando para ser o melhor pai para suas duas filhas desde que a mãe delas faleceu no ano passado, mas ele quer fingir que o Dia das Mães não existe.

Sexta-feira – Milagres do Paraíso

“Milagres do Céu” é baseado na incrível história real da família Beam. Quando Christy (Jennifer Garner) descobre que sua filha de 10 anos, Anna (Kylie Rogers), tem uma doença rara e incurável, ela se torna uma defensora ferrenha da cura da filha enquanto busca uma solução. Após Anna sofrer um acidente bizarro, um milagre extraordinário acontece após seu resgate dramático, deixando especialistas médicos perplexos, sua família restaurada e sua comunidade inspirada.

