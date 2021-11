Sessão da Tarde da semana: filmes de 8 a 12 de novembro

A Sessão da Tarde desta semana traz mais filmes de aventura, romance e comédia para todas as idades. Os longas são exibidos de segunda a sexta, na faixa das 15h, após o Jornal Hoje. Veja a programação.

Segunda-feira, 8 de novembro – Sessão da Tarde da semana

Na segunda será exibido o filme Esposa de Mentirinha (2011). No longa, o objetivo de Danny era ter um relacionamento sério, mas sua tentativa de casamento foi infeliz. Ele continua tocando a sua vida com relações casuais, até que se apaixona pela jovem Palmer e fica disposto a se casar com ela. Porém, o protagonista mente e diz que é casado com sua amiga Katherine.

Título Original: Just Go With It

Elenco: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Nick Swardson, Brooklyn Decker, Bailee Madison

Direção: Dennis Dugan

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia romântica

Horário: 15h

Terça-feira, 9 de novembro – Sessão da Tarde da semana

Na terça, é a vez de Intocáveis (2011). O longa conta a história de dois amigos. Philippe é um milionário tetraplégico, e Driss, é o empregado de Phil, um jovem problemático de origem africana, criado num subúrbio pobre de Paris. O filme é baseado em uma história real.

Título Original: Intouchables

Elenco: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot, Joséphine de Meaux, Clotilde Mollet, Alba Gaïa Kraghede Bellugi

Direção: Olivier Nakache/Eric Toledano

Nacionalidade: Francesa

Gênero: Drama

Horário: 15h

Quarta-feira, 10 de novembro – Sem Reservas

Em Sem Reservas (2007), Kate Armstrong é a chef de um sofisticado restaurante de Manhattan. Muito perfeccionista, sua rotina muda com a chegada de Nick, um animado subchef que tenta alegrar a todos na cozinha e gosta de ouvir ópera enquanto trabalha. Ela também precisa lidar com a chegada de sua sobrinha Zoe, que se sente deslocada no dia a dia da tia.

Título Original: No Reservations

Elenco: Abigail Breslin, Patricia Clarkson, Aaron Eckhart, Brian Obyrne, Lily Rabe, Jenny Wade, Catherine Zeta-Jones

Direção: Scott Hicks

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia romântica

Horário: 15h

Quinta-feira, 11 de novembro – Sessão da Tarde da semana

Na quinta, o filme exibido é o nacional Chocante (2017). O longa fala sobre uma banda que fez muito sucesso nos anos 1990. Vinte anos depois, o grupo acabou e os integrantes tomaram rumos diferentes na vida. Os antigos colegas se reúnem para um evento inesperado: a morte de um dos membros do grupo.

Título Original: Chocante

Elenco: Bruno Mazzeo, Lúcio Mauro Filho, Pedro Nschling e Marcus Majella

Direção: Gustavo Bonafé, Johnny Araújo

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

Horário: 15h

Sexta-feira, 12 de novembro – Bater ou Correr em Londres

Para fechar a semana, a Globo exibe Bater ou Correr em Londres (2003). No filme, Wang descobre que seu pai, guardião do selo imperial, foi assassinado por ladrões que roubaram tal relíquia. Ele descobre que os criminosos foram para Londres e se junta a Roy para para vingar a morte do pai e reaver o selo.

Título Original: Shanghai Knights

Elenco: Jackie Chan, Owen Wilson, Aaron Johnson, Tom Fisher, Aidan Gillen, Fann Wong

Direção: David Dobkin

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

Horário: 15h

