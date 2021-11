Solano López declara guerra ao Brasil em Nos Tempos do Imperador

Solano López (Roberto Birindelli) vai avançar com seus planos de derrotar Dom Pedro II (Selton Mello) em Nos Tempos do Imperador. Nos próximos episódios da trama, o presidente paraguaio, que irá aparecer de surpresa no gabinete do marido de Teresa (Letícia Sabatella), irá declarar o confronto ao país, dando início à Guerra do Paraguai.

Solano López começa Guerra do Paraguai em Nos Tempos do Imperador

Em cenas previstas para irem ao ar em 12 de novembro, Solano vai se aliar a Tonico (Alexandre Nero) para destruir Pedro. Ele chega ao Rio de Janeiro sem ser anunciado e o imperador chega a ver o paraguaio pelas ruas, mas Teresa diz que ele se confundiu. Enquanto isso, o deputado e o ditador comemoram o susto que deram no pai de Isabel (Giulia Gayoso).

É então que Solano surpreende Pedro em seu gabinete. O governante paraguaio ameaça os imperadores. Mais tarde, Luísa (Mariana Ximenes) aconselha Pedro a evitar um guerra com López, mas Caxias avisa que as tropas brasileiras já chegaram ao Uruguai.

No capítulo previsto para ir ao ar em 19 de novembro, sábado, o general irá declarar guerra ao Brasil.

O que aconteceu na vida real?

Até hoje os historiadores divergem sobre o que realmente culminou na Guerra do Paraguai, o conflito mais sangrento, de maior proporção e duração da América do Sul.

Alguns especialistas defendem que o conflito era parte do plano do ditador de expandir suas terras e conquistar mais territórios. Há também outra versão para os motivos que levaram à guerra.

De acordo com a BBC Brasil, o confronto teve início devido a um conflito interno no Uruguai. O Partido Colorado, aliado do Brasil, começou uma revolução para derrubar Bernardo Prudencio Berro, do partido Nacional.

O Paraguai entra na história quando Solano López sai em defesa do governo uruguaio e ordena a captura de um barco mercante brasileiro, além de invadir o território do Mato Grosso, alvo de disputa entre os dois países.

A guerra aconteceu entre 1864 e 1870, e terminou quando Solano López foi morto por um soldado brasileiro.