Sessão da Tarde de hoje (28/10): Globo vai passar ‘17 outra vez’

Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, terça-feira, dia 27/10, vai exibir o filme “17 Outra Vez” (2009), com Zac Efron, a partir das 14h45 (horário de Brasília). O filme tem uma duração original total de 1h45.

Qual o filme da sessão da tarde de hoje?

O longa, protagonizado por Zac Efron e com a participação de vários atores incríveis, conta a história de Mike O’Donnel (Zac Efron/Matthew Peery), um adulto um cara que foi a estrela do basquete na adolescência e tinha tudo para ser uma estrela do esporte, mas resolve desistir de tudo para casar com sua namorada e criar seu filho. Duas décadas mais tarde, sua vida está completamente virada, seu casamento por um fio, um trabalho sem sentido e sem respeito de seus filhos.

Mike tem a chance de consertar tudo de errado que já fez quando, do nada, acorda e percebe que tem 17 anos novamente. É claro que as coisas saem do controle e tudo vira de cabeça pra baixo com o tanto de confusões que rolam.

Mais informações sobre a sessão da tarde de hoje:

Título Original 17 Again

Elenco Zac Efron, Leslie Mann, Thomas Lennon, Matthew Perry, Tyler Steelman, Allison Miller, Sterling Knight, Michelle Trachtenberg

Dubladores Mike O’donnell: Sergio Cantú / Scarlet: Sheila Dorfman / Ned Gold: Guilherme Briggs / Mike (Adulto): Alexandre Moreno / Scarlet (Jovem): Ana Lucia Menezes / Alex: Erick Bougleaux / Maggie: Adriana Torres

Direção Burr Steers

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia dramática

02h – Não Há Segunda Chance

Alice vai ao extremo atrás da sua irmã, enfrentando tensões com a polícia, enquanto Richard fica cada vez mais envolvido com a investigação. Dois anos após o sequestro, uma mensagem criptografada reacende as esperanças de Alice de encontrar a sua filha, mas ela não sabe para quem pedir ajuda.

02h40 – Corujão I – A Espada de D’Artangnan

Após seu avô sofrer um acidente de carro, a obstinada Isabel e sua família se juntam a outros parentes na histórica casa da família na Holanda. O avô faz com que os jovens comecem a procurar a lendária espada do famoso D’Artagnan, que está desaparecida há séculos.