Lançamentos da semana na Netflix (25/10 a 30/10)

Filmes de terror, séries animadas e documentários foram acrescentados ao catálogo da Netflix. Confira os principais lançamentos da semana na Netflix entre os dias 25/10 e 30/10.

Os lançamentos da Netflix nesta semana

The Devil Punisher (25/10)

O lançamento da semana acompanha a vida dupla de um homem que trabalha como padeiro de dia, mas que possui um grande segredo. À noite, ele vira um caçador de demônios com uma tarefa milenar.

Chico Bon Bon, o macaquinho faz tudo (27/10) – Lançamentos da Netflix na semana

Em segundo lugar na lista de lançamentos, esta série acompanha o personagem Chico Bon Bon em suas tarefas para resolver problemas em Animalândia. Chico Bon Bon, certamente, é a melhor escolha desta lista para assistir com sua criança.

Vilas: Uma Lenda do Tênis (27/10)

Este documentário acompanha a saga de um jornalista argentino em tentar comprovar que o tenista Guillermo Villas teve a posição de melhor do mundo negada de maneira injusta na década de 1970. Imperdível para fãs do esporte e interessados na cultura argentina.

Sarah Cooper: Everything’s Fine (27/10) – Lançamentos da Netflix na semana

A comediante Sarah Cooper está fazendo sucesso nos EUA graças a seus vídeos em que faz sincronia labial como frases ‘bestas’ de Donald Trump. Esse é o seu primeiro especial da Netflix, como resultado terá a participação de outros comediantes já estabelecidos como Fred Armisen e Maya Rudolph.

O Sangue de Zeus (27/10)

Este anime mostra a história de um plebeu da Grécia antiga que, surpreendentemente, descobre que é filho de Zeus. Mas o seu sangue mitológico tem um preço: ele deve salvar o mundo de um exército de demônios.

Sem Conexão (28/10) – Lançamentos da Netflix na semana

Certamente uma ótima opção para assistir no Halloween que se aproxima, Sem Conexão acompanha uma história de terror que ocorre um acampamento de reabilitação para jovens viciados em tecnologia.

Amor com Data Marcada (28/10)

O destaque desta lista vai para o filme Amor com Data Marcada. A comédia romântica mostra a história de duas pessoas solteiras que sempre acabam sendo excluídas em eventos dos amigos casados. Como resultado da frustração, decidem fazer o trato de formar um casal somente para ocasiões especiais. Mas será que os amigos conseguem fazer isso sem se apaixonar?

Os Segredos de Saqqara (28/10) – Lançamentos da Netflix na semana

Este curioso documentário busca desvendar os segredos de uma tumba encontrada por arqueólogos egípcios. Embora tenha mais de 4000 anos, o achado está intacto e revela uma história extraordinária.

Bronx (30/10)

Ideal para quem curte ação, Bronx acompanha os esforços de um policia que decide fazer justiça com as próprias mãos quando cansa das gangues e corrupções de Marselha.

O Que Ficou Para Trás (30/10) – Lançamentos da Netflix na semana

Este filme também é um dos destaques da lista. Seu enredo acompanha um casal sudanês que consegue refugiar-se na Inglaterra, mas acabam se mudando para uma casa com um espírito maligno.

Suburra: Sangue em Roma (dia 30/10)

A terceira temporada de Suburra: Sangue em Roma finalmente encerrará a história da luta por uma terra em Roma. Está série italiana funciona como um prólogo do filme chamado Suburra, lançado em 2015.

O Dia do Senhor (30/10) -Lançamentos da Netflix na semana

Neste terror, um padre vive recluso, mas volta a enfrentar seus pecados e sua escuridão quando um amigo implora ajuda para salvar sua filha possuída.

A Maldição do Poço (30/10)

Fechando os lançamentos de terror do mês, A Maldição do Poço mostra “um espírito com sede de vingança assombra um vilarejo com um passado obscuro, e uma menina de dez anos é a única que pode acabar com a maldição”.

Alguém Dê de Comer ao Phil (dia 30/10) – Lançamentos da Netflix na semana

Por fim, a lista de novidade mostra Phil Rosenthal continuando a sua volta ao mundo para provar a culinária e conhecer a cultura de diferentes lugares como Havaí e Singapura.

https://www.youtube.com/watch?v=NUw3khVTVLo