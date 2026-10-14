Sessão da Tarde de hoje exibe o filme 5000 Cobertas, inspirado em uma história real

Sessão da Tarde de hoje exibe o filme 5000 Cobertas, inspirado em uma história real

A Sessão da Tarde desta quarta-feira, 14 de outubro, exibe o filme 5000 Cobertas, drama norte-americano lançado em 2022. A produção vai ao ar às 15h45 e acompanha a trajetória de uma mulher e seu filho pequeno após o desaparecimento do marido, que enfrenta uma crise de saúde mental.

Qual é a história do filme 5000 Cobertas?

No filme 5000 Cobertas (5000 Blankets, no título original), Cyndi enfrenta uma situação inesperada quando seu marido, Bobby, desaparece durante uma crise de saúde mental. Sem saber onde ele está, ela passa a procurá-lo pelas ruas com a ajuda do filho, Phillip.

Durante essa busca, mãe e filho entram em contato com a realidade de pessoas que vivem nas ruas e enfrentam o frio sem ter onde se abrigar. A experiência desperta no menino o desejo de ajudar quem precisa, transformando a procura pelo pai em uma iniciativa de solidariedade.

A partir daí, a família começa a mobilizar outras pessoas para arrecadar cobertores e distribuí-los a quem não tem condições de se proteger das baixas temperaturas. A ação cresce e inspira moradores da cidade a participar da campanha.

O título faz referência à iniciativa de reunir milhares de cobertores para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. A produção acompanha os desafios enfrentados por Cyndi e Phillip enquanto eles lidam com o desaparecimento de Bobby e tentam transformar a dificuldade familiar em uma oportunidade de ajudar outras pessoas.

O longa é inspirado na história real de Cyndi Bunch e seu filho, Phillip, que criaram a iniciativa beneficente Phillip’s Wish, nos Estados Unidos. A organização surgiu depois que o pai do menino desapareceu durante uma crise de saúde mental, levando mãe e filho a perceberem a necessidade de oferecer cobertores a pessoas em situação de rua.

O filme tem Anna Camp no papel de Cyndi, Carson Minniear como Phillip e Rob Mayes interpretando Bobby. O elenco também conta com Kim Myers e Rod Hallett.

A direção é de Amin Matalqa, enquanto o roteiro foi escrito por Matthew Antonelli e Larry Postel. A produção foi lançada nos Estados Unidos em dezembro de 2022 e tem cerca de 1h45 de duração.