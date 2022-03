Sessão da Tarde hoje (7/3) exibe ‘O Melhor Amigo da Noiva’

Veja também os filmes da Globo de amanhã

Horário da Sessão da Tarde hoje – O Melhor Amigo da Noiva

O filme de hoje da Sessão da Tarde, segunda-feira, 07 de março, “O Melhor Amigo da Noiva”, está marcado para começar às 15h30 (horário de Brasília), segundo a programação oficial da TV Globo.

No filme, Tom e Hannah se conheceram na faculdade e, desde então, são melhores amigos. Quando Hannah faz uma viagem a negócios, Tom descobre que está apaixonado por ela, mas, quando decide se declarar, é surpreendido com a notícia que ela está noiva. Agora sua missão é tentar conquistá-la antes do casamento.

Informações do filme da Sessão da Tarde hoje

Título Original Made of Honor

Elenco Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin McKidd, Kelly Carlson, Kathleen Quinlan, Richmond Arquette

Dubladores Tom:Reginaldo Primo/ Collin:Guilherme Briggs/ Sr. Thomas:Júlio Chaves/ Hannah:Priscila Amorim/ Joan:Mariangela Cantú/ Dennis:Paulo Vignolo/ Felix:Alexandre MorenoDireção Paul Weiland

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia

Veja o trailer do filme da Sessão da tarde de hoje:

Programação Rede Globo – 07/03/2022

Segunda-feira, 07/03/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessao Da Tarde – O Melhor Amigo Da Noiva

17:10 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:30 Além da Ilusão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:15 Big Brother Brasil 22

23:35 Tela Quente – Mulheres Ao Poder

01:15 Jornal da Globo

02:05 Conversa com Bial

02:45 Corujão I – Super Escola De Heróis