Sessão da Tarde hoje exibe o filme 10 Horas Para o Natal

A TV Globo traz na Sessão da Tarde desta quinta-feira, dia 11 de dezembro, o filme nacional 10 Horas Para o Natal. A exibição vai começar a passar na TV Globo às 15h25 (horário de Brasília). Dá para assistir na TV e no Globoplay, de graça.

História do filme da Sessão da Tarde hoje

O filme brasileiro “10 Horas Para o Natal” voltou a aparecer entre as produções mais procuradas nesta reta final de ano. Lançado originalmente em 2020, o longa dirigido por Cris D’Amato segue a fórmula das histórias familiares ambientadas no período natalino, com foco na rotina de três irmãos que tentam reunir os pais após a separação.

A trama acompanha Julia, Miguel e Bia em uma corrida contra o tempo. O grupo decide organizar uma festa de Natal sem aviso prévio, enquanto monta uma lista de tarefas que envolve compras, decoração e uma logística que passa por diferentes pontos da cidade. O filme avança com a alternância entre os planos dos filhos e as reações dos adultos, que não percebem o movimento dos três até os momentos finais.

A produção reúne elementos típicos do período: encontros familiares, deslocamentos de última hora e conversas interrompidas por compromissos. O ritmo segue o percurso dos irmãos, que buscam encaixar a celebração dentro do limite de dez horas. A narrativa utiliza situações cotidianas e explora a relação entre os personagens sem se apoiar em conflitos prolongados.

O elenco conta com nomes conhecidos do público, como Luiz Lobianco, Giulia Benite, Pedro Miranda, Lorena Queiroz e Karina Ramil. O filme teve distribuição em cinemas e, posteriormente, entrou no catálogo de plataformas digitais, ampliando o alcance para diferentes faixas de público.