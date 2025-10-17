Sessão da Tarde hoje exibe o filme A Caminho de Casa

A Sessão da Tarde desta sexta-feira, dia 17 de outubro, exibe o filme A Caminho de Casa. O longa deve começar a passar na TV Globo às 15h40 (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje?

O que torna um “filme de cachorro” bom? Mesmo sendo uma daquelas apaixonadas por cães que costumam dizer que preferem cachorros a pessoas (bom, eu prefiro), não tenho uma resposta exata para essa pergunta. Mas o longa A Caminho de Casa deve ganhar o coração dos telespectadores.

O roteiro de Cathryn Michon e W. Bruce Cameron, o mesmo de Quatro Vidas de um Cachorro e Jornada de um Cão, mistura com carinho temas como empatia, amizade e superação.

Bella é uma vira-lata criada por uma gata, a “Mãe Gata”, nos subúrbios de Denver. Depois que a mãe biológica é levada, ela é adotada por Lucas (Jonah Hauer-King) e Olivia (Alexandra Shipp), dois estudantes de medicina apaixonados por animais. Entra também em cena Terri (Ashley Judd), mãe de Lucas e veterana de guerra, e o vilão Gunter (Brian Markinson), um magnata que detesta pets. Tudo isso enquanto a cidade aplica leis que proíbem certas raças, e tratam o termo “pit bull” como se fosse palavrão.

Para evitar que Bella seja sacrificada, Lucas e Olivia mandam a cadela temporariamente para o Novo México. Mas ela foge, e começa uma jornada perigosa e emocionante de volta para casa. No caminho, enfrenta o frio, o medo, pessoas boas e ruins… e até um filhote de puma chamado “Gatinha”, criado com um CGI de dar vergonha.

Mesmo assim, é impossível não torcer por ela. Bella é o tipo de personagem que faz a gente lembrar por que os “filmes de cachorro” – mesmo os mais improváveis – continuam funcionando: porque no fundo, todo mundo quer acreditar que o amor de um cão realmente não tem limites.