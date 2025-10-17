Cinema & TV

Sessão da Tarde hoje exibe o filme A Caminho de Casa

Prepare os lencinhos que o filme de hoje traz um cachorrinho em cena

Escrito por Anny Malagolini
Sessão da Tarde hoje Foto: reprodução

A Sessão da Tarde desta sexta-feira, dia 17 de outubro, exibe o filme A Caminho de Casa. O longa deve começar a passar na TV Globo às 15h40 (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje?

O que torna um “filme de cachorro” bom? Mesmo sendo uma daquelas apaixonadas por cães que costumam dizer que preferem cachorros a pessoas (bom, eu prefiro), não tenho uma resposta exata para essa pergunta. Mas o longa A Caminho de Casa deve ganhar o coração dos telespectadores.

O roteiro de Cathryn Michon e W. Bruce Cameron, o mesmo de Quatro Vidas de um Cachorro e Jornada de um Cão, mistura com carinho temas como empatia, amizade e superação.

Bella é uma vira-lata criada por uma gata, a “Mãe Gata”, nos subúrbios de Denver. Depois que a mãe biológica é levada, ela é adotada por Lucas (Jonah Hauer-King) e Olivia (Alexandra Shipp), dois estudantes de medicina apaixonados por animais. Entra também em cena Terri (Ashley Judd), mãe de Lucas e veterana de guerra, e o vilão Gunter (Brian Markinson), um magnata que detesta pets. Tudo isso enquanto a cidade aplica leis que proíbem certas raças, e tratam o termo “pit bull” como se fosse palavrão.

Para evitar que Bella seja sacrificada, Lucas e Olivia mandam a cadela temporariamente para o Novo México. Mas ela foge, e começa uma jornada perigosa e emocionante de volta para casa. No caminho, enfrenta o frio, o medo, pessoas boas e ruins… e até um filhote de puma chamado “Gatinha”, criado com um CGI de dar vergonha.

Mesmo assim, é impossível não torcer por ela. Bella é o tipo de personagem que faz a gente lembrar por que os “filmes de cachorro” – mesmo os mais improváveis – continuam funcionando: porque no fundo, todo mundo quer acreditar que o amor de um cão realmente não tem limites.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Penúltimo capítulo de Vale Tudo hoje com prisão de Marco Aurélio

Sessão da Tarde da Globo exibe A Menina Que Acredita em Milagres

Que horas passa a novela Vale Tudo nesta quarta-feira

Onde assistir o Victoria’s Secret Fashion Show 2025 e que horas

Professor Peso Pesado é o filme da Sessão da Tarde hoje

Sessão da Tarde hoje exibe O Ódio que Você Semeia

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes