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Sessão da Tarde hoje exibe o filme As Trapaceiras com Anne Hathaway

Veja o horário do filme hoje

Escrito por Anny Malagolini
Sessão da Tarde hoje as trapaceiras Foto: reprodução
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A Sessão da Tarde desta sexta-feira (16) exibe a partir das 16h o filme As Trapaceiras, comédia de 2019 estrelada por Anne Hathaway e Rebel Wilson. Dirigido por Chris Addison, o longa acompanha duas golpistas com personalidades e métodos diferentes que se unem para tentar enganar um jovem milionário do setor de tecnologia na Riviera Francesa.

Qual é a história do filme As Trapaceiras?

Josephine Chesterfield (Anne Hathaway) é uma golpista britânica sofisticada, que usa o charme e a aparência refinada para se aproximar de homens ricos. Especialista em golpes elaborados, ela atua na Riviera Francesa e costuma escolher vítimas com grandes fortunas.

Sua rotina muda quando conhece Penny Rust (Rebel Wilson), uma australiana espontânea e irreverente que também ganha dinheiro enganando homens, mas prefere esquemas mais simples e improvisados. Embora tenham estilos bastante diferentes, as duas percebem que podem se beneficiar de uma parceria.

A relação, porém, não começa de maneira amigável. Depois de perceber que Josephine também a enganou, Penny decide aprender os métodos da rival e passa a disputar espaço com ela. A competição ganha novos contornos quando as duas escolhem o mesmo alvo: Thomas Westerburg (Alex Sharp), um jovem milionário da tecnologia.

As golpistas estabelecem um desafio para descobrir quem consegue tirar US$ 500 mil do rapaz. A perdedora terá de deixar a região, transformando a disputa em uma sequência de armadilhas, mentiras e reviravoltas.

O que parecia ser apenas mais um golpe, entretanto, toma um rumo inesperado quando Thomas demonstra ter seus próprios planos. A partir daí, Josephine e Penny precisam rever suas estratégias e descobrir se são tão boas em enganar os outros quanto imaginavam.

Além de Anne Hathaway e Rebel Wilson, o elenco reúne Alex Sharp, Timothy Simons, Casper Christensen e Ingrid Oliver. Hathaway interpreta Josephine, enquanto Wilson dá vida a Penny, a dupla que conduz a trama.

O roteiro é uma releitura da comédia Dirty Rotten Scoundrels, lançada em 1988, que também apresenta golpistas envolvidos em uma disputa para enganar uma vítima rica. A versão de 2019 coloca duas mulheres no centro da história e explora o contraste entre a elegância calculada de Josephine e o jeito expansivo de Penny.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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