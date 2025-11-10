Sessão da Tarde hoje exibe o filme Safety – Uma Jogada de Coragem

A TV Globo traz na Sessão da Tarde desta segunda-feira, dia 10 de novembro, o filme Safety – Uma Jogada de Coragem. O longa, baseado em uma história real sobre futebol americano e família, deve começar a passar na TV Globo às 15h25 (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje?

O filme Safety é baseado na história real de Ray McElrathbey, jogador de futebol americano da Universidade de Clemson. A mãe de Ray sofre com a dependência química e, enquanto passa por tratamento, ele se torna o guardião de seu irmão de 11 anos, Fahmarr. Cuidar do irmãozinho precisa ser conciliado com a rotina intensa de estudos e os compromissos com o time de futebol americano.

Quando a comunidade descobre a história dos dois, todos se mobilizam para ajudar. No entanto, a NCAA não permite que atletas universitários aceitem certos tipos de benefício, e essa ajuda ameaça a permanência de Ray no time. Ele precisa solicitar uma autorização especial da entidade para conseguir coisas simples, como caronas para levar Fahmarr até a universidade.

Na vida real, Fahmarr estava apenas visitando o irmão em Clemson quando decidiram que ele ficaria. Houve, sim, um pouco de subterfúgio para manter isso em segredo no início, mas nada tão exagerado quanto esconder o garoto em mochilas para levá-lo ao banheiro, como mostra o filme.

Essa é uma das liberdades criativas que a produção tomou para fins dramáticos, mas que acabou prejudicando a obra. O filme dedica tempo demais ao “esconderijo” de Fahmarr para criar tensão e retratar as dificuldades de Ray. Na verdade, a simples realidade de um atleta universitário assumindo responsabilidades de pai já seria suficiente. Os desafios são evidentes por si só.

O que mais gostei, e gostaria que tivesse recebido mais destaque, foi a forma como a comunidade se uniu em torno de Ray e Fahmarr. A aceitação de Fahmarr pelos colegas de equipe do irmão é especialmente comovente. E, felizmente, Safety não é mais uma história de “salvador branco”. Embora Ray receba ajuda ao longo do caminho, ele permanece no centro da narrativa, como aquele que realmente se sacrifica e faz de tudo para salvar sua família.

Curiosamente, há pouco esporte em um filme centrado no esporte. Há algumas cenas de treino e breves momentos de duas partidas, incluindo o decisivo Bowden Bowl, mostrado naquele pôster revelador. Como não sou fã de esportes, isso não me incomodou. Mas imagino que quem procura mais ação dentro de campo possa sentir falta.