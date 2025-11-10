Cinema & TV

Sessão da Tarde hoje exibe o filme Safety – Uma Jogada de Coragem

Filme na Globo começa após a novela Terra Nostra

Escrito por Anny Malagolini
filme da Sessão da Tarde hoje Foto: Disney

A TV Globo traz na Sessão da Tarde desta segunda-feira, dia 10 de novembro, o filme Safety – Uma Jogada de Coragem. O longa, baseado em uma história real sobre futebol americano e família, deve começar a passar na TV Globo às 15h25 (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje?

O filme Safety é baseado na história real de Ray McElrathbey, jogador de futebol americano da Universidade de Clemson. A mãe de Ray sofre com a dependência química e, enquanto passa por tratamento, ele se torna o guardião de seu irmão de 11 anos, Fahmarr. Cuidar do irmãozinho precisa ser conciliado com a rotina intensa de estudos e os compromissos com o time de futebol americano.

Quando a comunidade descobre a história dos dois, todos se mobilizam para ajudar. No entanto, a NCAA não permite que atletas universitários aceitem certos tipos de benefício, e essa ajuda ameaça a permanência de Ray no time. Ele precisa solicitar uma autorização especial da entidade para conseguir coisas simples, como caronas para levar Fahmarr até a universidade.

Na vida real, Fahmarr estava apenas visitando o irmão em Clemson quando decidiram que ele ficaria. Houve, sim, um pouco de subterfúgio para manter isso em segredo no início, mas nada tão exagerado quanto esconder o garoto em mochilas para levá-lo ao banheiro, como mostra o filme.

Essa é uma das liberdades criativas que a produção tomou para fins dramáticos, mas que acabou prejudicando a obra. O filme dedica tempo demais ao “esconderijo” de Fahmarr para criar tensão e retratar as dificuldades de Ray. Na verdade, a simples realidade de um atleta universitário assumindo responsabilidades de pai já seria suficiente. Os desafios são evidentes por si só.

O que mais gostei, e gostaria que tivesse recebido mais destaque, foi a forma como a comunidade se uniu em torno de Ray e Fahmarr. A aceitação de Fahmarr pelos colegas de equipe do irmão é especialmente comovente. E, felizmente, Safety não é mais uma história de “salvador branco”. Embora Ray receba ajuda ao longo do caminho, ele permanece no centro da narrativa, como aquele que realmente se sacrifica e faz de tudo para salvar sua família.

Curiosamente, há pouco esporte em um filme centrado no esporte. Há algumas cenas de treino e breves momentos de duas partidas, incluindo o decisivo Bowden Bowl, mostrado naquele pôster revelador. Como não sou fã de esportes, isso não me incomodou. Mas imagino que quem procura mais ação dentro de campo possa sentir falta.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Domingo Maior hoje exibe o filme Jackie Brown de Quentin Tarantino

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje: Nicole Bahls e Allan são eliminados

Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Mussum, o Filmis

Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 10 a 14 de novembro

Último capítulo de A Viagem tem reprise?

Quem saiu do Masterchef Confeiteiros: Leo e Ramiro estão na final

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes