Sessão da Tarde hoje: filme Patrick conta a história de uma jovem que herda um cachorro travesso

Sessão da Tarde hoje: filme Patrick conta a história de uma jovem que herda um cachorro travesso

A Sessão da Tarde desta segunda-feira exibe Patrick, comédia britânica sobre uma jovem que vê a rotina virar de cabeça para baixo depois de herdar um cachorro de sua avó. Com a vida pessoal em desordem, Sarah não está preparada para assumir os cuidados de um animal, mas precisa lidar com as confusões provocadas pelo novo companheiro. A exibição na Globo começa às 15h45.

Qual é a história do filme Patrick na Sessão da Tarde?

No filme, Sarah é uma jovem que enfrenta dificuldades na vida pessoal e nos relacionamentos. Quando sua avó morre, ela recebe uma herança pouco convencional: Patrick, um cachorro travesso que exige atenção e cuidados justamente quando ela menos precisa de novas responsabilidades.

A chegada do animal provoca uma série de contratempos. A princípio, Sarah não está disposta a mudar seus hábitos para acomodar o cachorro, mas a convivência começa a interferir em diferentes áreas de sua vida. Entre confusões domésticas e situações constrangedoras, Patrick acaba aproximando a protagonista de novas pessoas e abre espaço para mudanças que ela não havia planejado.

A história combina comédia romântica e humor familiar, usando a relação entre a jovem e o cachorro como ponto de partida para falar sobre recomeços, amadurecimento e vínculos afetivos.

A recepção da crítica britânica foi dividida. Em uma resenha publicada pelo The Guardian em junho de 2018, o crítico Peter Bradshaw destacou o talento do elenco, mas avaliou que o roteiro não aproveita todo o potencial cômico da história. Para ele, o filme depende bastante do carisma do pug e do apelo sentimental das cenas com o animal.

Outra crítica do mesmo jornal, assinada por Wendy Ide em julho de 2018, apontou semelhanças com outras comédias sobre cães e romances. A avaliação também questionou a qualidade das piadas e considerou a trama previsível em alguns momentos.

Apesar das ressalvas, a proposta é oferecer uma comédia leve, com um cachorro no centro das confusões e uma protagonista obrigada a rever a própria rotina. Para quem procura uma opção descontraída para a tarde, o filme combina situações atrapalhadas com uma história de transformação pessoal