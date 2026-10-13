Sessão da Tarde hoje: Globo exibe A Ressurreição de Gavin Stone nesta terça-feira

Sessão da Tarde hoje: Globo exibe A Ressurreição de Gavin Stone nesta terça-feira

A programação da Sessão da Tarde desta terça-feira, 13 de outubro de 2026, traz o filme A Ressurreição de Gavin Stone, uma produção norte-americana que mistura comédia e drama. A exibição está prevista para as 16h, na TV Globo.

Qual é a história de A Ressurreição de Gavin Stone?

A trama começa quando Gavin precisa enfrentar as consequências de seu comportamento. Longe da fama que marcou sua infância, ele passa a conviver com pessoas que têm uma rotina muito diferente daquela que conhecia no meio artístico.

Na igreja, o protagonista conhece Kelly Richardson, responsável pela direção da peça e filha do pastor local. Enquanto tenta convencer os outros de que é religioso, Gavin se aproxima da comunidade e começa a estabelecer relações que colocam suas próprias atitudes em perspectiva.

A preparação para a encenação acaba se tornando uma experiência de transformação pessoal. Ao longo da história, o personagem precisa lidar com a diferença entre interpretar um papel diante do público e demonstrar sinceridade nas relações cotidianas. Com humor e situações emocionantes, o filme aborda temas como redenção, amizade, fé e a possibilidade de recomeçar depois de cometer erros.

A comédia dramática tem direção de Dallas Jenkins, cineasta norte-americano que também ficou conhecido por seu trabalho em produções de temática cristã, como a série The Chosen.

Brett Dalton interpreta Gavin Stone, o protagonista que tenta recuperar a própria carreira por meio de uma estratégia inusitada. Anjelah Johnson-Reyes vive Kelly Richardson, enquanto Neil Flynn interpreta Waylon Stone e D. B. Sweeney dá vida ao pastor Allen Richardson.