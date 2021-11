Sessão da Tarde hoje exibe ‘Sem Reservas’ com Catherine Zeta-Jones

A Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira, dia 10/11/21, vai exibir “Sem Reservas”. O filme que a Globo vai passar depois do Jornal Hoje e conta com Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart.

Que horas começa a sessão da tarde hoje?

O filme de hoje da Sessão da Tarde, quarta-feira, 10 de novembro, está marcado para começar às 15 horas (horário de Brasília), segundo a programação oficial da TV Globo.

O longa conta a história de Kate Armstrong, uma chef de um sofisticado restaurante de Manhattan. Ela leva seu trabalho com muita seriedade, o que faz com que as pessoas ao seu redor se intimidem com seu jeito. Sua natureza perfeccionista é colocada à prova quando é contratado Nick, um animado subchef que tenta alegrar a todos na cozinha e gosta de ouvir ópera enquanto trabalha. Ao mesmo tempo, Kate precisa lidar com a súbita chegada de Zoe, sua sobrinha de nove anos, que se sente deslocada na rotina da tia.

Título Original No Reservations

Elenco Abigail Breslin, Patricia Clarkson, Aaron Eckhart, Brian Obyrne, Lily Rabe, Jenny Wade, Catherine Zeta-Jones

Direção Scott Hicks

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia romântica

Assista ao trailer do filme da Sessão da Tarde hoje

Programação Globo – Quarta-feira, 10/11/2021

15:00 Sessão da Tarde – Sem Reservas

16:40 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:30 Malhação – Sonhos

18:00 Nos Tempos do Imperador

18:40 Praça TV – 2ª Edição

19:10 Pega Pega

19:55 Jornal Nacional

20:30 Um Lugar ao Sol

21:20 Futebol

23:30 Segue o Jogo

23:45 Jornal da Globo

00:35 Conversa com Bial

01:15 Corujão I – Lar Doce Inferno

02:45 Corujão II – Como Nossos Pais