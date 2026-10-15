Cinema & TV

Sessão da Tarde hoje tem Paulo Gustavo em Minha Mãe É Uma Peça

Sucesso do cinema brasileiro

Escrito por Anny Malagolini
Sessão da Tarde hoje tem Paulo Gustaco em Minha Mãe É Uma P Foto: reprodução
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A Sessão da Tarde desta quarta-feira (14) exibe Minha Mãe É Uma Peça – O Filme, comédia protagonizada por Paulo Gustavo. A produção vai ao ar às 16h e acompanha Dona Hermínia, uma mulher divorciada que precisa lidar com os conflitos da maternidade e a relação com os filhos adultos.

Sobre o que é Minha Mãe é Uma Peça

Dona Hermínia vive dedicada à família desde que se separou de Carlos Alberto, que deixou o casamento para ficar com uma mulher mais jovem, Soraya. Com os filhos Marcelina e Juliano ainda morando com ela, a dona de casa ocupa boa parte do tempo tentando controlar a rotina dos dois, mesmo quando suas intervenções acabam provocando discussões.

O conflito aumenta quando Hermínia descobre que os filhos reclamam de seu comportamento. Sentindo-se desprezada, ela decide se afastar da família por alguns dias e vai para a casa da tia Zélia, em busca de acolhimento. Durante a visita, a protagonista aproveita a companhia da parente para falar sobre suas frustrações e recordar momentos do passado.

Enquanto isso, Marcelina e Juliano ficam sem saber o que aconteceu com a mãe. A ausência de Hermínia muda a dinâmica da casa e faz os dois perceberem o espaço que ela ocupa na vida familiar.

A comédia acompanha esse afastamento e as tentativas de reaproximação, explorando o contraste entre o jeito exagerado da protagonista e o desejo dos filhos de ter mais autonomia. Entre discussões, lembranças e situações inusitadas, o filme mostra como o amor e as dificuldades de convivência podem caminhar juntos dentro de uma família.

Dirigido por André Pellenz, o longa chegou aos cinemas brasileiros em 21 de junho de 2013. O roteiro foi escrito por Paulo Gustavo em parceria com Fil Braz e Rafael Dragaud, a partir da peça teatral que consagrou o humorista nos palcos. Além de Paulo Gustavo no papel de Dona Hermínia, o elenco reúne Mariana Xavier como Marcelina, Rodrigo Pandolfo como Juliano, Suely Franco como tia Zélia, Herson Capri como Carlos Alberto e Ingrid Guimarães como Soraya.

O filme foi um dos grandes sucessos nacionais de 2013. A produção ultrapassou 4,6 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros e arrecadou cerca de R$ 45,8 milhões, tornando-se a maior bilheteria nacional daquele ano.

O desempenho deu continuidade à trajetória da personagem em outras produções: Minha Mãe É Uma Peça 2 estreou em 2016, enquanto o terceiro filme chegou aos cinemas em 2019.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Pantanal no Vale a Pena Ver de Novo

Globo escolhe Pantanal para substituir Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo

assistir votação da escala 6x1 hoje

Youtube ao vivo: assistir votação da escala 6×1 hoje

filme 5000 Cobertas sessão da tarde hoje

Sessão da Tarde de hoje exibe o filme 5000 Cobertas, inspirado em uma história real

Onde assistir Boca Juniors x Vasco

No SBT? Onde vai passar o jogo do Vasco x Boca Juniors na Sul-Americana

A Ressurreição de Gavin Stone sessão da tarde hoje

Sessão da Tarde hoje: Globo exibe A Ressurreição de Gavin Stone nesta terça-feira

Doar para o Criança Esperança

Como doar para o Criança Esperança em 2026?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes