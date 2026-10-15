Sessão da Tarde hoje tem Paulo Gustavo em Minha Mãe É Uma Peça

Sessão da Tarde hoje tem Paulo Gustavo em Minha Mãe É Uma Peça

A Sessão da Tarde desta quarta-feira (14) exibe Minha Mãe É Uma Peça – O Filme, comédia protagonizada por Paulo Gustavo. A produção vai ao ar às 16h e acompanha Dona Hermínia, uma mulher divorciada que precisa lidar com os conflitos da maternidade e a relação com os filhos adultos.

Sobre o que é Minha Mãe é Uma Peça

Dona Hermínia vive dedicada à família desde que se separou de Carlos Alberto, que deixou o casamento para ficar com uma mulher mais jovem, Soraya. Com os filhos Marcelina e Juliano ainda morando com ela, a dona de casa ocupa boa parte do tempo tentando controlar a rotina dos dois, mesmo quando suas intervenções acabam provocando discussões.

O conflito aumenta quando Hermínia descobre que os filhos reclamam de seu comportamento. Sentindo-se desprezada, ela decide se afastar da família por alguns dias e vai para a casa da tia Zélia, em busca de acolhimento. Durante a visita, a protagonista aproveita a companhia da parente para falar sobre suas frustrações e recordar momentos do passado.

Enquanto isso, Marcelina e Juliano ficam sem saber o que aconteceu com a mãe. A ausência de Hermínia muda a dinâmica da casa e faz os dois perceberem o espaço que ela ocupa na vida familiar.

A comédia acompanha esse afastamento e as tentativas de reaproximação, explorando o contraste entre o jeito exagerado da protagonista e o desejo dos filhos de ter mais autonomia. Entre discussões, lembranças e situações inusitadas, o filme mostra como o amor e as dificuldades de convivência podem caminhar juntos dentro de uma família.

Dirigido por André Pellenz, o longa chegou aos cinemas brasileiros em 21 de junho de 2013. O roteiro foi escrito por Paulo Gustavo em parceria com Fil Braz e Rafael Dragaud, a partir da peça teatral que consagrou o humorista nos palcos. Além de Paulo Gustavo no papel de Dona Hermínia, o elenco reúne Mariana Xavier como Marcelina, Rodrigo Pandolfo como Juliano, Suely Franco como tia Zélia, Herson Capri como Carlos Alberto e Ingrid Guimarães como Soraya.

O filme foi um dos grandes sucessos nacionais de 2013. A produção ultrapassou 4,6 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros e arrecadou cerca de R$ 45,8 milhões, tornando-se a maior bilheteria nacional daquele ano.

O desempenho deu continuidade à trajetória da personagem em outras produções: Minha Mãe É Uma Peça 2 estreou em 2016, enquanto o terceiro filme chegou aos cinemas em 2019.