Sessão de Sábado hoje exibe As Patricinhas de Beverly Hills (27/08)

A TV Globo vai transmitir na Sessão de Sábado de hoje, 27 de agosto, o clássico As Patricinhas de Beverly Hills. Com uma trama que mistura comédia e romance, o longa metragem alavancou a carreira de Alicia Silverstone, que se tornou umas das estrelas dos Estados Unidos nos anos 1990. A exibição acontece depois do Jornal Hoje, a partir das 14h10. A duração total original do filme é de 1 hora e 37 minutos.

Qual o filme da Sessão de Sábado de hoje, 27 de agosto de 2022?

O filme da Sessão de Sábado de hoje é As Patricinhas de Beverly Hills, de 1995. A direção e roteiro do longa ficou a cargo de Amy Heckerling, que também esteve a frente de outros clássicos, como Olha Quem Está Falando (1989) e Férias Frustradas II (1985).

Na história do filme da Sessão de Sábado de hoje, o foco é Cher, uma jovem rica que é filha do bem sucedido advogado Mel Horowitz. Ela vive em Beverly Hills e gasta seu tempo fazendo compras com as amigas, cuidando vida alheia e sendo popular na escola.

No entanto, a zona de conforto de Cher se transforma, por causa do enteado de seu pai, Josh. O rapaz é mais velho e enxerga o mundo de forma diferente da moça. No começo, os dois trocam farpas, porque Josh constantemente critica Cher por ela não “viver no mundo real” e se proteger em uma bolha.

Porém, tudo muda quando a jovem percebe que está se apaixonando pelo irmão de consideração. E pior, ao mesmo tempo em que uma de suas amigas também passa a ter interesse em Josh.

Caso perca a exibição de hoje da Sessão de Sábado na TV Globo, a partir das 14h10, mas ainda queira assistir ao filme, a produção está disponível no catálogo da Globoplay.

Assista o trailer de As Patricinhas de Beverly Hills, filme da Sessão de Sábado de hoje:

Você sabia? Trama é inspirada no livro Emma

O filme da Sessão de Sábado de hoje da TV Globo é inspirada no clássico da literatura Emma, escrito por Jane Austen no século 19. O longa é claro uma adaptação moderna, já que se passa na década de 1990, conta com celulares, roupas modernas, entre outros elementos contemporâneos. Porém, para quem não sabe, os personagens e trama central são inspirados no livro.

A ideia não é incomum no cinema, que ganhou outros sucessos desta forma. Por exemplo, o clássico 10 Coisas que Odeio em Você, com Julia Stiles, Heath Ledger e Joseph Gordon-Levitt. O longa também se passa na década de 1990, mas teve inspiração em A Megera Domada, obra de William Shakespeare que conta a história de um rapaz que é contratado para sair com uma difícil garota para que sua irmã mais nova também possa namorar.

Ela é Demais, outro filme dos anos 1990, é levemente inspirado na Pigmalião, de George Bernard Shaw. Escrita alguns séculos atrás, o longa traz a história de uma aposta entre amigos para os dias de hoje em um escola norte-americana.

Programação da Globo – Filmes de hoje

Além de As Patricinhas de Beverly Hills na Sessão de Sábado, a programação da Globo irá exibir mais quatro filmes neste final de semana.

01:40 – Supercine – Nasce Uma Estrela

O Supercine deste sábado vai exibir o filme Nasce uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper. A produção rendeu o Oscar de melhor canção original para a cantora e conta a história de um casal de artistas em um tóxico relacionamento. Jackson é um músico no auge de sua fama que descobre Ally em um bar. A moça é uma estrela em ascensão e prestes a se tornar uma grande cantora, mas o destino trará obstáculos no caminho.

03:55 – Corujão I – Sr. Sherlock Holmes

Com Ian Mckellen no papel do famoso detetive, Sr. Sherlock Holmes se passa em 1947, quando Sherlock está com 93 anos de idade e aposentado. Morando em uma casa remota do litoral, ele fica obcecado por um caso que nunca conseguiu decifrar ao longo de sua carreira na investigação.

12:30 – Temperatura Máxima – Fúria De Titãs 2

Na faixa da tarde de amanhã, domingo (27), a TV Globo vai exibir Fúria de Titãs 2 na Temperatura Máxima. Estrelado por Sam Worthington, neste longa, o público acompanha a jornada de Perseu. O clássico personagem grego não consegue ficar de fora da briga contra o temido Hades, quando o deus do submundo arma com Ares e Cronos para capturar Zeus, seu pai.

00:15 – Domingo Maior – Dia Sem Fim

Encerrando o domingo, após o Vai que Cola, a Globo exibe o filme Dia Sem Fim no Domingo Maior. Produção da Coréia do Sul, a produção traz o personagem central Kim Joon Young, um famoso cirurgião que não é um bom pai. certo dia, ele vê sua filha morrer bem na sua frente e este terrível dia se repete constantemente. Ele então tenta entender o que fazer para mudar seu destino.

Leia também

De volta em 2022, quantas vezes foi reprisada Chocolate com Pimenta?