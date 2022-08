De volta em 2022, quantas vezes foi reprisada Chocolate com Pimenta?

Sucesso de Walcyr Carrasco, Chocolate com Pimenta é uma das novelas mais famosas da história da TV Globo. Amada entre os noveleiros e conhecida mesmo por quem não é tão ligado em TV, a ampla divulgação da novela faz com que nasça a impressão que o folhetim sempre está passando nas telinhas, mas essa não é a realidade. Quantas vezes foi reprisada Chocolate com Pimenta? Com quase 20 anos de lançamento, o folhetim só passou uma vez no canal Viva e mais algumas na TV Globo.

Quantas vezes foi reprisada Chocolate com Pimenta na televisão?

Três é quantas vezes foi reprisada Chocolate com Pimenta na TV. As duas primeiras reexibições aconteceram na TV Globo, uma em 2006 e a outra seis anos depois, em 2012. Já a terceira reprise do folhetim foi no canal Viva, do Grupo Globo, que ficou no ar de abril a dezembro de 2020.

Agora em 2022, a novela de Walcyr Carrasco vai ser reprisada pela quarta vez, pois assumirá a faixa das 14h45 da TV Globo a partir de setembro. Chocolate com Pimenta vai substituir O Cravo e a Rosa, que abriu a faixa em dezembro de 2021 e só exibe folhetins que foram transmitidos na faixa das 18h 0u 19h.

Originalmente, Chocolate com Pimenta foi ao ar de 8 de setembro de 2003 a 8 de maio de 2004. No total, foram exibidos 209 capítulos, que contaram com Thelma Guedes na colaboração do roteiro e Jorge Fernando, Fabrício Mamberti e Fred Mayrink na direção.

Sucesso, Chocolate com Pimenta foi a novela com a segunda maior média de audiência da faixa das 18h nos anos 2000, somando 35 pontos de média e chegando ao pico de 46 pontos em seu capítulo de encerramento. Ela só é superada por Alma Gêmea, outro sucesso da faixa de horário que curiosamente também é de Walcyr Carrasco.

Em maio de 2004, o folhetim chegou ao mercado externo e começou a ser exportada para outros países. Desde então, ela foi vendida para diferentes continentes, em países como Portugal, Argentina, Moçambique, Chile, Guatemala, Cazaquistão, Paraguai, Romênia, Estados Unidos, Moldávia, Bósnia, Uruguai, Nicarágua, Costa Rica, Peru, El Salvador, Sérvia e Montenegro, Equador, Venezuela, Ucrânia e Honduras.

Entre reprises e inéditas, Murilo Benício está nas telas da Rede Globo há 3 anos

Intérprete de Danilo, protagonista de Chocolate Pimenta ao lado de Mariana Ximenes, Murilo Benício não deixa as telas dos canais do Grupo Globo já há algum tempo. Desde 2019, o ator aparece em alguma faixa de horário da emissora. A “era Benício” como foi apelidada nas redes sociais, começou em abril de 2019, quando Por Amor foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, trama em que Murilo foi Leonardo.

Em seguida, a novela de Manoel Carlos foi substituída no Vale a Pena Ver de Novo por Avenida Brasil, outra produção com Benício. Escrita por João Emanuel Carneiro, Murilo foi Tufão, um de seus personagens mais conhecidos até hoje. O folhetim ficou no ar de outubro de 2019 a maio de 2020. Entre dezembro de 2019 e agosto de 2020, Murilo também apareceu na reprise de O Clone no canal Viva.

Neste mesmo período, Murilo aparecia na faixa das 21h da Globo com Amor de Mãe, em que ele vivia o personagem Raul. O folhetim inédito de Manuela Dias estreou em novembro de 2019 e foi interrompida nas telinhas em março de 2020 por conta da pandemia do covid-19, retornando com seus capítulos finais em março de 2021.

No ano de 2020, ele esteve novamente no Viva com a reprise de O Chocolate com Pimenta, a terceira entre quantas vezes foi reprisada Chocolate com Pimenta nas telinhas até então. Em março de 2021, ele retornou ao Vale a Pena Ver de Novo, desta vez com a reprise da segunda versão de Tititi, em que ele vivia Ariclentes Martins/Victor Valentim.

Depois, Tititi foi substituída a partir de outubro de 2021 por O Clone no Vale a Pena Ver de Novo. Em maio de 2022, no lugar da novela de Glória Perez entrou A Favorita, outra trama que leva Murilo Benício, como o personagem Dodi.

Agora em 2022, além de A Favorita, Murilo aparece também no remake de Pantanal, na faixa das 21h, como o vilão Tenório e logo retornará como Danilo de Chocolate com Pimenta, após o término de O Cravo e a Rosa na faixa das 14h45.

