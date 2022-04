Sessão de Sábado vai passar Indiana Jones E O Templo Da Perdição

A Sessão de sábado hoje, 30/4, vai exibir o filme “ Indiana Jones E O Templo Da Perdição”. O longa de 1984 é um clássico do cinema e vai começar às 14h10 na Rede Globo, horário de Brasília.

Em viagem pelo Oriente, Indiana Jones vai parar a uma aldeia rural da Índia em busca de uma pedra sagrada e valiosa. Oculta pelas superstições, descobrirá uma perigosa seita e um templo perdido que nunca deveria ter sido reencontrado.

Indiana Jones se une a uma cantora de boate chamada Wilhelmina “Willie” Scott e a um menino chinês de doze anos chamado Short Round. Eles acabam em uma pequena vila angustiada na Índia, onde as pessoas acreditam que os espíritos malignos levaram todos os seus filhos depois que uma pedra preciosa sagrada foi roubada. Eles também descobrem o grande terror misterioso em torno de um templo cheio de armadilhas conhecido como Templo da Perdição. Thuggee está começando a tentar se levantar mais uma vez, acreditando que com o poder de todas as cinco pedras Sankara eles podem governar o mundo. Cabe a Indiana acabar com a campanha Thuggee, resgatar as crianças perdidas, conquistar a garota e conquistar o Templo da Perdição.

Indiana Jones e o Templo da Perdição

Título Original: Indiana Jones and the Temple of Doom

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 1984

Diretor: Steven Spielberg

Elenco: Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Amrish Puri, Roshan Seth, Philip Stone, Roy Chiao, Chua Kah Joo

Classe: Aventura

Assista o trailer do filme desse sábado:

Como assistir o filme da Sessão de Sábado de hoje

Para assistir de graça o filme Indiana Jones E O Templo Da Perdição, da Sessão de Sábado de hoje, é só sintonizar na TV Globo no horário indicado. Você pode optar por uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros, ou usar o seu celular, computador ou tablet para assistir pela aba “Agora na TV” da Globoplay.

Esta aba permite que qualquer um assista gratuitamente a programação em tempo real da TV Globo, a única obrigatoriedade é ter um cadastro no site.

Para quem perder o filme – Onde assistir depois

Caso você não assista Todo Poderoso na Sessão de Sábado de hoje, você poderá encontrar o longa no catálogo da Star+.

Os preços das assinaturas da plataforma streaming variam de R$ 32,90 a R$ 45,90 por mês. Há também a opção do plano anual, que cobra R$ 329,90 no total.

