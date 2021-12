Sessão Renato Aragão: SBT vai passar ‘O Trapalhão e a Luz Azul’

Neste final de semana, os fãs do eterno Didi e companhia estarão bem servidos com mais uma exibição de Trapalhões no canal de Silvio Santos, depois do Programa Raul Gil. Saiba que filme vai passar hoje no SBT, na Sessão Renato Aragão deste sábado (4).

Qual o filme da Sessão Renato Aragão hoje?

A programação deste sábado no SBT vai contar com a exibição do filme “O Trapalhão e a Luz Azul”, a partir das 17h45. Na trama, David, papel de André Segatti, é um cantor de rock, que tem Didi como seu ajudante de palco. Certo dia, a dupla é magicamente transportada para um mundo distante, lugar em que todas as pessoas que eles conhecem também estão, no entanto, com identidades totalmente diferentes.

Além de Didi, Dedé Santana e André Segatti, o filme de hoje do SBT conta com nomes conhecidos, como Adriana Esteves, Rodrigo Santoro, Danielle Winits e Thierry Figueira.

O filme que vai passar hoje no SBT inaugura a ‘Sessão Renato Aragão’, que é prevista para acontecer todos os sábados depois do Programa Raul Gil. A atração vai exibir os sucessos dos anos 1990 dos Trapalhões, os nomes dos filmes que vão ser transmitidos nas próximas semanas ainda não foram divulgados.

Outras informações sobre o filme que vai passar hoje no SBT:

Direção: Paulo Aragão e Alexandre Boury Elenco: Renato Aragão, André Segatti, Christine Fernandes, Helder Agostini, Livian Aragão, Jorge Cherques, Ivan de Albuquerque, Digão, Terezinha Elisa, Adriana Esteves, Thierry Figueira, Roberto Guilherme, Dedé Santana, Rodrigo Santoro, Danielle Winits, Debby Lagranha. Nacionalidade: Brasileira Gênero: Comédia Duração: 1h 20m Ano: 1999 Horário: 17h45 Assista o trailer do filme:

Programação do SBT hoje, sábado, 4 de dezembro

06:00 Sábado Animado

12:00 Henry Danger

14:15 Programa Raul Gil

17:45 O Trapalhão e a Luz Azul é o filme que vai passar hoje no SBT na Sessão Renato Aragão

19:45 SBT Brasil

20:30 Carinha de Anjo

21:30 Bake Off Brasil – A Cereja do Bolo

22:30 Bake Off Brasil – Mão na Massa

00:15 Notícias Impressionantes

02:15 Arqueiro – Arrow

05:45 Jornal da Semana SBT

