Novelas do SBT da tarde 2021: programação de dezembro

A programação das novelas do SBT da tarde 2021 sofrerá algumas alterações neste final de ano. Agora a faixa vespertina do canal de Silvio Santos contará com três novelas mexicanas seguidas, confira o cronograma do mês de dezembro.

Coração Indomável – Novelas do SBT da tarde 2021

A novela Coração Indomável será finalizada em breve. O remake de Marimar vai ficar no ar até o dia 10 de dezembro, uma sexta-feira. Depois disso, a faixa das 17h vai ser ocupada por Mar de Amor, outra reprise.

Na trama, uma mulher pobre e pouco estudada consegue mudar de vida ao ser abandonada pelo marido e promete de vingar de todos a que fizeram mal.

Dias de exibição: segunda a sexta

Horário da novela do SBT da tarde em 2021: 17h00

Amanhã é Para Sempre

A novela mexicana Amanhã é Para Sempre, estrelada por Fernando Colunga e Silvia Navarro, entrou na grade do canal do Silvio Santos. A produção fará dobradinha com Coração Indomável na programação até a estreia de Mar de Amor, em meados de dezembro.

A novela segue a história de amor proibido de Eduardo e Fernanda. A moça é a filha caçula de um fazendeiro endinheirado, dono de uma empresa que fabrica e vende leite, já o rapaz não tem dinheiro e é filho da governanta da família de Fernanda.

Dias de exibição: segunda a sexta

Horário da novela do SBT da tarde em 2021: 17h45

Te Dou a Vida é uma das novelas do SBT da tarde 2021

O folhetim estreou em setembro nas tardes da emissora e continuará no ar até 2022, ainda sem data exata para acabar. Na novela, Ernesto (Jorge Salinas) e Helena (Eva Cedeño) são pais adotivos do pequeno Nicolas (Leonardo Herrera), que é diagnosticado com leucemia e precisa urgentemente de um transplante de medula. Como não são compatíveis, eles vão atrás dos pais biológicos do garoto, o que muda suas vidas para sempre.

Dias de exibição: segunda a sexta

Horário da novela do SBT da tarde em 2021: 18h45

Mar de Amor

A novela Mar de Amor, estrelada por Zuria Vega e Mario Cimarro, voltará a ser exibida no SBT. O folhetim vai estrear no dia 13 de dezembro de 2021, segunda-feira, e ocupará a faixa de horário de Coração Indomável, assim, será exibida antes de Amanhã e Para Sempre na programação.

Na trama, Estrela Marina é uma garota sonhadora que mora na Praia Escondida. Ela foi criada pelos padrinhos e ao longo do folhetim se envolve com Victor Manuel, um homem que tenta esconder seu passado e desperta os olhares da ricaça Oriana, que está disposta a brigar por ele.

Dias de exibição: segunda a sexta

Horário da novela do SBT da tarde em 2021: 17h (a partir de 13/12)

