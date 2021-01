‘Sex And The City’ vai voltar! Veja os detalhes da nova versão

“Sex and the City ”vai voltar! A HBO Max confirmou que trará às telas um capítulo intitulado “And Just Like That…”. A nova versão será estrelada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Kim Cattrall, que interpretou Samantha Jones na série original, não vai participar. Parker, Nixon e Davis também serão os produtores executivos, junto com Michael Patrick King.

Quando “Sex and the City ” vai voltar?

O revival seguirá Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) e Miranda Hobbes (Nixon) enquanto elas navegam no amor e na amizade aos 50 anos. A série consistirá em 10 episódios de meia hora cada e está programada para começar a ser produzida em Nova York no final de junho.

Parker, Davis e Nixon compartilharam a notícia no Instagram, no domingo, 10 de janeiro de 2021, com um pequeno teaser. O vídeo corta entre uma filmagem da cidade de Nova York e uma tela de computador, na qual as frases “E assim …” e “A história continua …” são digitadas junto com a narração da assinatura de Parker. A postagem de Parker traz a legenda “Não pude deixar de me perguntar … onde eles estão agora?”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SJP (@sarahjessicaparker)

Cresci com esses personagens e mal posso esperar para ver como a história deles evoluiu neste novo capítulo, com a honestidade, a pungência, o humor e a cidade amada que sempre os definiu”, Sarah Aubrey, diretora do original conteúdo na HBO Max, disse em um comunicado.

“Sex and the City” foi criado por Darren Star baseado no livro de Candace Bushnell de 1997 com o mesmo nome. A série original estreou na HBO em 1998 e durou seis temporadas até 2004.

O show foi transformado em dois filmes, “Sex and the City” em 2008 e “Sex and the City 2” em 2010. Uma série prequela estrelada por AnnaSophia Robb, “The Carrie Diaries”, também estreou na CW em 2013.

Isso marca o último de uma série de reinicializações da HBO Max, que também tem revivals de “Gossip Girl” e “True Blood” em andamento.