Shippan? Oto fica com Bia em Travessia

Oto (Rômulo Estrela) e Brisa (Lucy Alves) vivem uma má fase no relacionamento em Travessia e logo o rapaz encontrará um novo interesse amoroso. Depois de brigarem por conta do depoimento do hacker à polícia, os dois vão colocar um ponto final de vez no romance. O rapaz então se envolverá com Bia (Clara Buarque).

Oto e Brisa rompem de vez

Brisa e Oto não vão conseguir se entender nos próximos capítulos de Travessia e vão continuar separados, ao menos por enquanto. A protagonista tenta mais uma vez convencer Oto a dar o depoimento proposto por Guerra (Humberto Martins), mas o hacker se recusará. A mocinha então fica furiosa e diz para Marineide (Flávia Reis) que jamais vai perdoar o namorado caso ela perca a guarda de Tonho (Vicente Alvite) por causa disso.

Em cenas que vão ao ar a partir desta quarta-feira, 1º, Brisa será tomada pelo desespero e oferecerá a Guerra para fazer o depoimento que o empresário havia proposto para Oto. O hacker descobrirá que a ex-namorada fez o que o empresário lhe pediu e os dois vão ter mais uma grande discussão.

Para a infelicidade dos fãs de 'Brisoto', o hacker dirá para Karina (Danielle Olímpia) que pretende voltar para Portugal, mas será aconselhado por Helô (Giovanna Antonelli) a não sair do Rio de Janeiro.

Seguindo o conselho da delegada, o rapaz continuará morando no Brasil mas não contará para Brisa sobre sua permanência. Em cenas que vão ao ar a partir de 10 de fevereiro, sexta-feira, ele irá a um karaokê onde Bia e Sara (Isabella Nassar) também estarão e se encantará pela estudante.

Oto beija Bia em Travessia

Oto e Bia vão começar a trocar olhares no karaokê, até que em determinado momento da trama, Oto e Bia começarão a conversar. Encantados um pelo outro, a jovem e o hacker vão marcar um primeiro encontro que irá ao ar no capítulo de 11 de fevereiro, sábado.

Fascinado com a beleza da jovem, Oto ficará bastante interessado por Bia e os dois terão um ótimo primeiro encontro. O date entre eles terminará com um beijo entre os personagens, e os personagens logo vão engatar um romance.

Ainda não se sabe se o término com Brisa em Travessia é definitivo ou se Oto se dará conta que a protagonista é o grande amor de sua vida. Por enquanto, eles vão permanecer separados.

Quem fica com a guarda de Tonho em Travessia?

O acordo com Guerra e o término do namoro com Oto serão em vão. Apesar da maranhense ter feito o que o empresário lhe pediu, o que lhe custou seu noivado com o hacker, a protagonista ainda não conseguirá recuperar a guarda de Tonho.

No capítulo desta sexta-feira, 3, Ari (Chay Suede) se recusará a cumprir o acordo que Guerra fez com Brisa e avisará à ex-mulher que não desistirá da guarda do filho. No mesmo dia, a maranhense receberá a notícia através de Flora (Thaissa Szapiro) de que o Juiz deu a guarda de Tonho para o arquiteto mas Juliana (Tabata Contri) entrará com o pedido de reavaliação.

Será somente na próxima semana que Guerra vai intervir na briga entre Brisa e Ari. No capítulo que vai ao ar em 10 de fevereiro, o empresário vai mandar o namorado de Chiara (Jade Picon) suspender o pedido de guarda de Tonho e entregar o filho para Brisa. No entanto, o rapaz mais uma vez deixará claro para Dante (Marcos Caruso) que não cumprirá o acordo feito entre sua ex-noiva e seu sogro.

A maranhense terá ainda mais problemas quando encontrar Chiara, que irá acusá-la de ainda estar interessada em Ari.

