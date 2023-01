Após acidente de avião de Bruno Mezenga, quem encontra o Rei do Gado?

O fazendeiro Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) deixa sua família aflita ao sofrer um acidente de avião e ser dado como morto. O rei do gado, porém, sobreviverá e será resgatado depois de passar dias sozinho no meio da floresta Amazônica. Mas afinal, quem irá encontrá-lo?

Quem acha O Rei do Gado?

Bruno é encontrado por Luana (Patrícia Pillar), Marcos (Fábio Assunção) e Zé do Araguaia (Stênio Garcia), que não perdem a esperança e continuam procurando pelo protagonista. Ao contrário do piloto e do co-piloto da aeronave, que morreram na tragédia, Mezenga sobrevive após passar dias na mata.

A namorada, o filho e o funcionário de Bruno partem em busca do ricaço e começam a trabalhar por conta própria depois que as autoridades encerram as buscas e dão o protagonista como morto. O desaparecimento do fazendeiro dura mais de 20 capítulos na trama original - o acidente acontece no episódio 68 e o resgate vai ao ar apenas no 89. É possível que o desfecho aconteça antes no Vale a Pena Ver de Novo já que a reprise costuma sofrer cortes.

Sem comida, o fazendeiro se alimenta de larvas, minhocas e lesmas durante o período que passa na floresta. Bruno então caminha até a margem do rio, onde fica praticamente morto. É quando sua família chega para resgatá-lo, colocando um fim nos dias de agonia.

"Eu sabia que você era imortal, pai", diz Marcos emocionado. "Eu tô meio morto vivo, mas eu estou aqui", responde o fazendeiro ao ser resgatado. Em seguida, ele abraça sua amada Luana em um momento de muita emoção.

Quem sabotou o avião do Rei do Gado?

A queda do avião de Bruno Mezenga deixará alguns personagens intrigados na trama de Benedito Ruy Barbosa. Suzane (Leila Lopes) desconfiará que Ralf (Oscar Magrini) é o responsável por sabotar a aeronave do ricaço e culpará o amante quando o ex-marido de Leia (Sílvia Pfeifer) for dado como morto. Isso porque ela ouvirá o bandido dizendo que "aquele vai amedrontar mais ninguém. O serviço foi muito bem feito, e nem o corpo dele encontraram".

"Você não teve alguma coisa a ver com aquele acidente, teve?", questiona. "Eu? Ficou maluca, Suzane? Eu falei o serviço lá de cima. Era o destino dele cair daquele avião, só isso", rebaterá o pilantra.

A mulher também acreditará que a própria Leia esteja envolvida na tragédia para poder ficar com as cabeças de gado do pai de seus filhos. Apesar da desconfiança da personagem, o folhetim não explica se o avião de fato foi sabotado ou se o acidente aconteceu por algum outro motivo.

Bruno Mezenga morre em O Rei do Gado?

Bruno Mezenga não morre em O Rei do Gado. Apesar da queda de avião e das condições precárias nas quais viveu durante dias, o fazendeiro consegue se recuperar do acidente e retorna para seu lar.

O protagonista resolverá se acertar com Leia e colocará um fim na desavença entre os dois. Bruno abrirá mão de uma de suas fazendas e de algumas cabeças de gado para poder ficar em paz com a ex-mulher e seguir em frente.

No final da trama, ele terá mais um filho que receberá o nome de Felipe Berdinazzi Mezenga. O pecuarista terá um final feliz ao lado de Luana, mesmo após descobrir que ela na verdade é Marieta Berdinazzi, sobrinha perdida de Geremias (Raul Cortez).

A briga entre as famílias também finalmente chegará ao fim, com Bruno e Geremias declarando trégua. Já Leia terminará a trama sem o ex-marido, que se casará com Luana, e sem o amante Ralf, que é assinado pelo marido de Suzane.

