Spoiler: quem ganhou a Batalha do Lip Sync hoje? (24/09)

Domingão com Huck exibe mais uma rodada do duelo

A apresentadora Ana Maria Braga e o ex-BBB Gil do Vigor se enfrentam na Batalha de Lip Sync neste domingo, 24, no Domingão com Huck. O duelo foi gravado na última semana, e spoilers já circulam na web. Curioso para saber quem ganhou essa disputa? Confira!

Quem ganhou o Lip Sync entre Ana Maria e Gil do Vigor?

A vencedora da batalha deste domingo é Ana Maria Braga, conforme adiantado pelo colunista André Romano, do Observatório da TV. A apresentadora foi ovacionada pela plateia ao dublar canções de Rita Lee e Carmen Miranda, além de contar com a participação de seu fiel companheiro, Louro Mané.

A loira enfrentou Gil do Vigor no desafio, que participa semanalmente do Mais Você com um quadro de finanças. O pernambucano escolheu dona Jacira, sua mãe, para acompanhá-lo.

A Batalha de Lip Sync traz para a televisão brasileira um formato importado dos Estados Unidos, originalmente chamado "Lip Sync Battle". O quadro começou a ser exibido no ano passado no Domingão com Huck, após a reformulação da atração.

A cada semana, dois famosos são convidados para disputarem o cinturão. As celebridades passam por processo de caracterização para ficarem parecidas com os artistas que cantam a música apresentada, além de fazerem coreografias ao lado do balé do programa.

Depois de duas rodadas, a plateia decide quem deve ser o grande campeão. O vencedor leva para casa o cinturão, que representa a vitória do confronto.

Neste ano, já passaram pelo programa Vitória Strada, Barbara Reis, Amaury Lorenzo, Diego Martins, Samuel de Assis, Nicolas Prattes, Carmo Dalla Vecchia, Tiago Abravanel e outros. Em 2022, foram oito batalhas exibidas ao longo de dois meses.

O programa de hoje também exibe os quadros "Acredite em Quem Quiser", com Dona Déa, Lívia Andrade, padre Fábio de Melo, Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco, além de Mateus Solano, o convidado especial desta semana.

Que horas começa o Domingão com Huck hoje?

O Domingão com Huck começa às 18h05, horário de Brasília, logo após o Futebol. O programa fica no ar até às 20h30, horário em que começa o Fantástico.

O jeito convencional de assistir ao programa é sintonizando na Globo no horário indicado. No entanto, quem estiver longe da televisão pode acompanhar tudo pelo Globoplay, seja pelo site ou aplicativo.

Pela TV: sintonize na Globo.

Pela internet

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: volte para a página inicial e clique em 'Agora na TV'.

Pelo aplicativo

Passo 1: baixe o aplicativo do Globoplay pela App Store ou no Google Play, dependendo do sistema operacional do seu celular;

Passo 2: clique no canto superior esquerdo para fazer login caso você já tenha uma conta ou cadastre-se caso seja o primeiro acesso.

Passo 3: feito isso, procure o ícone de 'agora' no aplicativo, clique e aguarde o início da transmissão.

A reprise do Domingão com Huck fica disponível na plataforma após a exibição na TV. No entanto, é necessário ter uma das assinaturas pagas para ter acesso ao conteúdo e aos demais títulos que fazem parte da plataforma de streaming. As atrações da Globo são todas liberadas na plataforma de streaming para o público pagante assistir como quiser.

