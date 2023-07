Quem é o namorado da Ana Maria Braga e qual a idade?

Ana Maria Braga com o namorado durante viagem para a Africa do Sul, em janeiro de 2023 - Foto: Reprodução/Instagram/@anamariabragaoficial

Ana Maria Braga, 74 anos, é um dos grandes nomes da TV, mas não é só na carreira que a loira está feliz. A apresentadora do Mais Você vive um romance discreto há mais de um ano, com um colega da TV Globo, mas o DCI dá detalhes de quem é o namorado da artista.

Quem é o namorado da Ana Maria Braga?

Atualmente, a apresentadora Ana Maria Braga namora com o jornalista Fabio Arruda, de 52 anos, com quem está junto há mais de um ano. O casal tem 22 anos de diferença de idade e é muito discreto, mas o namorado da apresentadora já apareceu em algumas fotos no perfil da loira no Instagram, enquanto a conta pessoal de Fabio é fechada e tem menos de 200 seguidores.

E foi a paixão pelo futebol, e em especial pelo Palmeiras, que uniu o casal. Segundo apuração da coluna F5, da Folha de São Paulo, de janeiro de 2023, Ana Maria Braga e Fabio Arruda se conheceram nos corredores da emissora no começo do ano passado e criaram uma ligação por conta do time do coração. Ainda segundo o jornal, Fabio era editor de imagens de esporte na Globo até o começo de 2022, quando migrou para a equipe do Mais Você.

Quantas vezes Ana Maria Braga se casou?

A global já teve vários relacionamentos que ganharam a mídia e o casamento mais recentes da loira foi com o empresário francês Johnny Lucet. Eles se envolveram em 2019 e se casaram em fevereiro de 2020. Um ano depois, veio o divórcio.

A separação foi conturbada e ganhou os holofotes da mídia depois que o francês cedeu entrevista ao Extra, em junho daquele ano, dizendo que estava confuso com o motivo do término. Na época, ele contou que viajou para Portugal para resolver umas situações com a família e negócios e Ana parou de lhe mandar mensagens e não entrou em contato , nem em seu aniversário. A apresentadora não se pronunciou sobre o caso.

O casamento anterior de Ana Maria Braga foi com o empresário Marcelo Frisoni, que durou de 2007 a 2009, mas no total o relacionamento somou 7 anos.

Antes de Marcelo, Ana Maria Braga esteve com Carlos Madrulha, que trabalhava para a famosa antes como segurança e depois do relacionamento se tornou empresário. Eles ficaram casados entre 1997 e 2002, e quando o término foi oficializado, a assessoria da apresentadora afirmou que a decisão foi de comum acordo e que os dois continuavam amigos.

O primeiro casamento de Ana Maria Braga foi o mais longo de sua vida, com o economista Eduardo de Carvalho, entre 1980 e 1992. Durante este período de doze anos, ela virou mãe de Mariana Maffei, 40, e Pedro Maffei, 39.

A famosa é avó de Joana, 12 anos, Maria, de 8 anos, e Varuna, de 2 anos, pelo lado de sua herdeira Mariana, e de Bento, de 11 anos, filho de Pedro.

