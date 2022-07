Stranger Things terá 5 temporada: data da última temporada

Sabíamos que este dia chegaria um dia porque, como dizem, todas as coisas boas devem chegar ao fim. Em 17 de fevereiro, os Duffer Brothers anunciaram que Stranger Things terá 5 temporada, mas será a última temporada.

A série de ficção científica que manteve o status de fenômeno global ao longo de sua corrida recorde na Netflix. Sem dúvidas, vai ser muito difícil dizer adeus as aventuras épicas da nossa equipe favorita de Dungeons & Dragons.

Enquanto a quinta temporada não chega, aqui aqui está tudo o que sabemos sobre a nova produção.

Sim, Stranger Things terá 5 temporada!

Em fevereiro de 2022, os irmãos Duffer compartilharam uma carta com os fãs explicando que o arco da história que eles tinham em mente para Eleven ( Milla Bobby Brown ) e seus amigos era “muito longo” para apenas quatro temporadas, então eles o estenderam para cinco. Portanto, Stranger Things terá 5 temporada.

Eles escreveram: “Sete anos atrás, planejamos o arco completo da história de Stranger Things . Na época, previmos que a história duraria de quatro a cinco temporadas.

“Foi muito grande para contar em quatro, mas – como você verá em breve – agora estamos nos aproximando do nosso final. A quarta temporada será a penúltima e a quinta temporada será a última.”

Enquanto eles confirmaram que Stranger Things chegaria ao fim, os irmãos Duffer acrescentaram que havia “muitas histórias mais emocionantes para contar” dentro do universo do programa, embora não tenham esclarecido se isso significava que um spin-off estava em andamento.

Originalmente, os irmãos Duffer pretendiam filmar a 5ª temporada logo após a 4ª temporada para que a história tivesse uma narrativa consecutiva, mas por causa da pandemia do COVID-19 eles tiveram que mudar esse plano inicial.

Falando ao TVLine sobre a quinta temporada e quando eles pretendiam filmar, Matt explicou: “Não tenho certeza se estamos prontos para dizer uma data de início para as filmagens. Mas muito disso está muito bem mapeado.”

Então, dado o que o co-criador disse, ainda não está claro quando a 5ª temporada começará a ser filmada, o que significa que uma data de lançamento também não foi dada para os episódios finais do programa.

As filmagens da quarta temporada terminaram em setembro de 2021, com os primeiros sete episódios sendo lançados aproximadamente oito meses depois, na sexta-feira, 27 de maio, e os próximos dois saindo pouco mais de um mês depois, em 1 de julho.

Embora ainda não se saiba quando as filmagens da 5ª temporada começarão, é seguro assumir, dado o prazo de filmagem e lançamento da 4ª temporada, que os episódios finais do programa não serão lançados até o final de 2023, no mínimo.

Stranger Things Season 4 Volume 2 está disponível para assistir na Netflix agora.

