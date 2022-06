Que horas lança Stranger Things 4 parte 2: estreia em 1 de julho

Estamos a poucos dias de que horas lança Stranger Things 4 parte 2 . Isso significa que estamos prestes a assistir a dois dos maiores e mais insanos episódios da série até agora! Abaixo, temos todas as informações sobre esses dois episódios antes do que será outra longa e dolorosa espera pela quinta e última temporada. Felizmente, a espera entre as temporadas deve ser significativamente menor desta vez, mas ainda, sem dúvida, levará pelo menos um ano ou mais antes de chegar à Netflix.

Que horas lança Stranger Things 4 parte 2?

A parte 2 da quarta temporada de Stranger Things será lançada na sexta-feira, 1º de julho de 2022. Como a maioria dos novos lançamentos da Netflix no Brasil, o segundo volume chegará à Netflix na sexta-feira às 4 horas da manhã. Além de saber que horas lança Stranger Things 4 parte 2, prepare-se para um episódio prolongado.

O volume 2 pode consistir em apenas dois episódios, mas cada um deles é de longa-metragem: o episódio 8 tem 1 hora e 25 minutos, enquanto o grand finale dura 2 horas e 30 minutos. Então, não tão longo quanto The Batman , mas ainda muito longo!

Episódios da 4ª temporada de Stranger Things – Que horas lança Stranger Things 4 parte

Os seguintes episódios estrearam ao mesmo tempo em 27 de maio:

Episódio 1: “Chapter One: The Hellfire Club” (duração de 1 hora e 16 minutos)

Episódio 2: “Capítulo Dois: A Maldição de Vecna” (duração de 1 hora e 15 minutos)

Episódio 3: “Capítulo Três: O Monstro e o Super-herói” (duração de 1 hora e 3 minutos)

Episódio 4: “Chapter Four: Dear Billy” (duração de 1 hora e 17 minutos)

Episódio 5: “Capítulo Cinco: O Projeto Nina” (duração de 1 hora e 14 minutos)

Episódio 6: “Chapter Six: The Dive” (duração de 1 hora e 13 minutos)

Episódio 7: “Capítulo Sete: O Massacre no Laboratório Hawkins” (duração de 1 hora e 39 minutos)

Episódio 8: “Capítulo Oito: Papa” (duração de 1 hora e 25 minutos)

Episódio 9: “Chapter Nine: The Piggyback” (duração de 2 horas e 30 minutos)

Além de Eleven, quem está no elenco da série

O elenco não deve mudar muito, se é que muda, da parte 1 para a parte 2. Aqui está a lista completa de quem você pode esperar que retorne.Millie Bobby Brown como Onze

Finn Wolfhard como Mike

Gaten Matarazzo como Dustin

Caleb McLaughlin como Lucas

Noah Schnapp como Will

Sadie Sink como Max

David Harbour como Jim Hopper

Winona Ryder como Joyce

Brett Gelman como Murray

Joe Keery como Steve

Maya Hawke como Robin

Natalia Dyer como Nancy

Charlie Heaton como Jonathan

Priah Ferguson como Erica

Joseph Quinn como Eddie Munson

Eduardo Franco como Argyle

Jamie Campbell Bower como Peter Ballard

Tom Wlaschiha como Dmitri

Nikola Djuricko como Yuri

Mason Dye como Jason Carver

Dos recém-chegados, o único que podemos ou não ver novamente é Robert Englund como Victor Creel. Não parece provável que ele volte, já que ele já serviu seu propósito na trama. Mas quem sabe, talvez possamos vê-lo mais uma vez (talvez Vecna ​​volte para terminar o trabalho?)!

Veja também

Trilha sonora de Stranger Things 4: dê play na lista de músicas