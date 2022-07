Quem morre na quarta temporada de Stranger Things, volume 2

Stranger Things está de volta e não poderíamos estar mais felizes! A tão esperada quarta temporada é dividida em duas partes, com o volume 1 sendo lançado em 27 de maio e o volume 2 em 1º de julho. Há novas ameaças em Hawkins e nossos personagens favoritos estão em perigo. O novo vilão, Vecna, está procurando sangue e já sabemos Quem morre na quarta temporada de Stranger Things.

Portanto, aqui está o que sabemos sobre quem morre na quarta temporada de Stranger Things, então grandes spoilers à frente!

Papa, DR. Brenner – Quem morre na quarta temporada de Stranger Things

E assim, a dinâmica de pai e filha mais estranha do mundo foi encerrada. Dr. Brenner não era o melhor papai do mundo, sendo que ele experimentou em Eleven, mandou matar a mãe dela e manteve El na prisão – mas ele se importava com ela, à sua maneira (embora seja bizarro). O Doutor é baleado e morto ao tentar colocar Eleven em segurança depois que seu complexo secreto é descoberto.

Dr. Brenner não conseguiu sair de sua situação tão facilmente, acabando por ser baleado e morto pelos militares. Ele pode ter compartilhado um momento de ternura com Eleven antes de sua morte, mas ela se virou e se afastou dele em seus momentos finais, deixando-o sangrando no deserto.

Jason Carver – Quem morre na quarta temporada de Stranger Things

Oh não. Não Jason. Nah, apenas brincando, o atleta do ensino médio com raiva justa e equivocada em relação a Eddie foi morto como resultado de Vecna ​​finalmente chegar a Hawkins do Upside Down. Depois de ser espancado por Lucas (com razão, podemos acrescentar), Jason foi desintegrado quando o outro mundo invadiu Hawkins. Acho que é isso que acontece quando você fica irracionalmente obcecado por um clube de Dungeons and Dragons.

Eddie

Eddie é quem morre na quarta temporada de Stranger Things – e certamente será a morte mais trágica entre os fãs da série. Ele testemunhou a primeira morte na temporada causada por Vecna, levando-o a se esconder. Sentindo-se como se agisse covardemente, quando viu uma chance de afastar os demobats no Upside Down para dar a Dustin (Gaten Matarazzo) tempo para escapar, ele aceitou na esperança de se redimir. Mesmo depois de afastá-los de seu novo amigo e dos demobats morrendo quando Vecna ​​foi derrotada, seus ferimentos foram muito graves e ele morreu nos braços de Dustin no Mundo Invertido.

Max morre no volume 2 da quarta temporada de Stranger Things?

Max Mayfield (Sadie Sink) está entre quem morre na quarta temporada de Stranger Things? O que acontece com Max é deixado no ar por um episódio final que traz uma série de grandes revelações, uma morte violenta e algumas configurações importantes para a 5ª temporada de Stranger Things. Embora não seja um dos personagens originais de Stranger Things, Max continuou a crescer em importância desde sua introdução na segunda temporada, tornando-se uma parte central do grupo – em particular graças a seus relacionamentos com Lucas Sinclair e Eleven – e parte do centro emocional do programa também.

A personagem foi fundamental para a 4ª temporada de Stranger Things, volume 1, especialmente graças a ela ter sido alvo de Vecna ​​e sobrevivente graças a “Running Up That Hill” de Kate Bush. Isso continua na temporada 4 de Stranger Things, volume 2, o que mais uma vez coloca Max na mira de Vecna. Desta vez, enquanto ela tenta atrair o monstro para o local onde ele pode ser morto, infelizmente as coisas vão na direção oposta.

Enquanto Vecna ​​consegue sobreviver, Max morre no final da quarta temporada de Stranger Things … por pouco mais de um minuto. Tendo sido consumida por Vecna, levantada no ar e seus membros quebrados, seu coração parou de bater, mas ela foi trazida de volta graças a Eleven, que consegue usar seus poderes para revivê-la de dentro da mente de Max. Parece que o pior já passou, mas não é tão fácil – Max fica cega, com membros quebrados e, finalmente, em coma após o ataque de Vecna, do qual ela pode nunca acordar, que é onde sua história termina em Stranger Things temporada 4, final do volume 2.

Ainda assim, apesar da perspectiva sombria, há motivos para ter esperança de que Max não morrerá uma segunda vez em Stranger Things.

A música que está tocando é “Running Up That Hill” de Kate Bush, que é tocada várias vezes ao longo da temporada.

