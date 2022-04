Tadeu é filho de quem? Conheça o segredo de Filó

Nos capítulos iniciais da trama, ao ser questionado por um peão, Zé Leôncio nega ser o pai do menino

Filó (Leticia Salles/Dira Paes) chegou grávida nas terras de José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) e foi acolhida pelo fazendeiro. Quando Tadeu nasce, os peões comentam que o garoto é muito parecido com o protagonista, mas Zé tem certeza que não é o pai do menino. O segredo sobre de quem Tadeu (José Loreto) é filho só é revelado mais adiante na trama.

Tadeu é filho de Filó com quem?

Tadeu é filho de Filó e José Leôncio. Logo no começo da novela, é mostrado que a ex-prostituta e o fazendeiro se conhecem quando ele passa com sua comitiva na frente da casa onda a moça vivia. Ela logo se encanta pelo peão e os dois passam a noite juntos.

Meses depois, Filó aparece grávida na fazenda de Zé. O homem dá emprego, abrigo e proteção para a mulher, que começa a trabalhar na fazenda. Há uma passagem de tempo na novela e o garoto já aparece criança – é quando os peões do Pantanal começam a comentar que o garoto é parecido com o fazendeiro.

Zé nega que Tadeu seja seu filho. O garoto se torna afilhado do protagonista, a quem chama de padrinho e assim se mantém a relação dos dois por muito tempo.

É somente na segunda fase da novela, quando o rapaz já está adulto, interpretado pelo ator José Loreto, que é revelado o segredo sobre sua paternidade. Ele é filho de Zé Leôncio, e não afilhado como foi tratado a vida inteira. Além disso, o fazendeiro descobre ser pai de José Lucas de Nada (Irandhir Santos), fruto de uma outra relação do passado. Ele também é pai de Jove (Jesuíta Barbosa), do relacionamento com Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles).

Quem interpreta Tadeu?

Tadeu é vivido por José Loreto na segunda fase da novela. O personagem se torna um rapaz sem grandes ambições na vida, simples e de poucas palavras. Ainda criança, aprende a ser peão com José Leôncio, seu padrinho até então, e se torna homem tangendo a boiada junto dele pelas estradas do Pantanal.

Zé passa para Tadeu todos os ensinamentos que recebeu de seu pai Joventino. Mesmo depois que o fazendeiro descobre que o rapaz também é seu filho, ele continua tratando o jovem da mesma forma, como mais um peão que trabalha para ele.

O ator começou a carreira em 2005, em Malhação. Fez algumas participações em novelas e séries da Globo antes de conquistar papéis em Avenida Brasil (2012), Flor do Caribe (2013) e Boogie Oogie (2014). Antes de Pantanal, esteve em O Sétimo Guardião, em 2018.

José Loreto tem 37 anos e é pai de Bella, fruto do casamento com Débora Nascimento, de quem se separou em 2019, após rumores de traição de sua parte.

