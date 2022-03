Joventino morre em Pantanal? Pai de Zé Leôncio se torna lenda

O personagem de Irandhir Santos desapareceu nos primeiros capítulos do remake de Pantanal e deixou o filho José Leôncio desesperado. Joventino morre em Pantanal? Peão se transforma em entidade e passa a proteger a região.

Joventino morre em Pantanal?

Joventino morre na novela Pantanal e se transforma no velho do rio, um curandeiro e guardião que é o elo entre o mundo físico e espiritual. Na versão original da obra de Benedito Ruy Barbosa, o mistério termina apenas no último capítulo.

No fim da trama, Joventino aparece para o filho e revela que durante uma luta com o marruá na mata, o peão caiu do cavalo e foi atingido no pescoço por uma cobra conhecida como “boca de sapo”. Em seguida, morreu e se tornou o velho do rio.

José Leôncio e o patriarca, até que Joventino diz estar cansado e quer partir de uma vez por todas deste mundo. O personagem então comenta: “estava escrito, nossas histórias também não terminam aqui, nem dos seus filhos, os seus netos, tem que cuidar deles como cuidei de você”.

O pai de José Leôncio se despede do filho, que em seguida recebe o manto e chapéu do patriarca e se torna o novo velho do rio.

Ator Irandhir Santos retorna à novela como novo personagem

Apesar de Joventino morrer logo no começo da trama de Pantanal, o ator Irandhir Santos vai voltar a aparecer na novela em sua segunda fase. O pernambucano de 43 anos será José Lucas de Nada, um caminhoneiro que é filho bastardo de José Leôncio.

Ao aparecer na fazenda do pai, ele surpreende Zé, que fica impressionado com a semelhança na aparência de Lucas com seu pai. O caminhoneiro foi fruto de uma única noite em que José Leôncio se deitou com a prostituta Generosa, quando ainda era muito jovem – No primeiro capítulo do remake.

Velho do rio será Osmar Prado

Já o velho do rio não será papel de Irandhir Santos, o personagem será interpretado por Osmar Prado, que dará às caras na novela durante o final da primeira fase e depois ao longo da segunda parte do folhetim.

Na novela de 1990 da Manchete, tanto José Leôncio mais velho, quanto Joventino e o velho do Rio foram papéis de Claudio Marzo. Nas diferenças entre as versões, José Lucas de Nada não se parecia com o avô Joventino, mas com o pai José Leôncio na juventude, ambos foram interpretados por Paulo Gorgulho em 1990.

Quando começa a segunda fase de Pantanal?

Segundo o Resumo das Novelas, a segunda fase do remake da TV Globo vai começar no dia 12 de abril, uma terça-feira. Nesta etapa, a trama do folhetim vai avançar algumas décadas, os personagens que eram bebês na primeira fase já estarão crescidos, como Jove e Juma, e os adultos aparecerão mais velhos, como José Leôncio, Madeleine, Filó, entre outros.

Além disso, alguns personagens também serão introduzidos pela primeira vez nesta fase, como José Lucas de Nada, Guta, Trindade, Muda, entre outros – Leia também + Personagens da novela Pantanal: o que esperar da 2ª fase da trama.

Jove e Juma viverão um romance arrebatador:

