Tela Quente de hoje (29/03): Globo exibe ’15 minutos de guerra’

Nesta segunda-feira 29/03/21, após Big Brother Brasil, o filme escolhido para exibir na Tela Quente de hoje foi o longa “15 minutos de guerra”, com Alban Lenoir, David Murgia, Olga Kurylenko, Michael Abiteboul. O filme de sucesso lançado em 2019 vai ser exibido na tela da Globo a partir das 23h40min (horário de Brasília).

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

O filme da da Tela Quente de hoje se passa em fevereiro de 1976, em Djibouti. Em um ônibus escolar foi feito refém na fronteira somali. O GIGN é enviado no local, após 30 horas de tensão, uma operação de resgate é organizada.

Terroristas somalianos sequestram um ônibus escolar com 21 crianças francesas e uma professora norte-americana, tentando levá-los a um território inabitado, localizado entre Djibouti e a Somália. O capitão francês André Gerval é chamado para liderar um time de atiradores de elite com o objetivo de preparar uma operação de resgate.

Ficha técnica do filme da Tela Quente de hoje:

Título Original 15 Minutes Of War

Direção Fred Grivois

Nacionalidade Bélgica

Gênero Ação/Suspense

Elenco do filme da Tela Quente de hoje:

Alban Lenoir

David Murgia

Olga Kurylenko

Michael Abiteboul

Assista ao trailer do filme da Tela Quente de hoje:

Que horas começa o filme na Globo?

As exibições dos filmes da Tela Quente de hoje irão ao ar após o Big Brother Brasil. Para assistir o longa de ação na Globo, é só se conectar no canal da emissora a partir das 23h40 (horário de Brasília).

