‘Melhor Ator’: guia para assistir aos filmes indicados ao Oscar

Certamente, o Oscar 2021 será um evento que entrará na história. Isso ocorrerá, pois nunca antes a indústria cinematográfica passou por uma crise igual à pandemia em 2020. Como resultado, a grande maioria dos filmes com profissionais indicados ao Oscar de Melhor Ator tiveram seus lançamentos atrasados nos cinemas ou foram lançados digitalmente. Por isso, para ajudar quem quer conhecer os indicados da categoria, listamos abaixo onde assistir o filme dos atores indicados ao Oscar:

Riz Ahmed – “O som do silêncio”

Chadwick Boseman – “A voz suprema do blues”

Anthony Hopkins – “Meu pai”

Gary Oldman – “Mank”

Steve Yeun – “Minari”

O Som do Silêncio

Com a incrível atuação de Riz Ahmed, O Som do Silêncio é um dos poucos filmes desta lista que pode ser assistido no Brasil, pois está disponível no catálogo da Prime Video. O longa acompanha a luta de um baterista de uma banda de rock experimental que acaba ficando surdo repentinamente. O filme então desdobra-se na luta do personagem de Ahmed em se adaptar à nova realidade (ou achar uma alternativa). Embora o filme possua um roteiro forte e ótimas atuações, um dos maiores destaques é a sua edição de som.

Ator indicado: Riz Ahmed

A Voz Suprema do Blues – assistir aos filmes indicados ao Oscar

Infelizmente, Chadwick Boseman faleceu antes que pudesse ver seu sucesso com este filme, mas sua indicação ao Oscar de Melhor Ator é uma bela homenagem. Em a Voz Suprema do Blues, Boseman interpreta um dos membros da banda de Ma Rainey em uma história real (romantizada) que discute a apropriação cultural de gêneros musicais criados por negros. Sua atuação é extremamente convincente no filme e, certamente, possui grandes chances de levar o troféu de Melhor Ator para casa; afinal, o seu personagem carrega o filme inteiro nas costas. O filme está disponível na Netflix desde novembro de 2020.

Ator indicado: Chadwick Boseman

Meu Pai

Com o vetereno Anthony Hopkins como um dos personagens principais, Meu Pai é um dos concorrentes de peso ao Oscar de Melhor Filme, pois recebeu 99% de aprovação crítica na plataforma Rotten Tomatoes. Além do apoio da crítica especializada, Meu Pai possui muita força como resultado do roteiro emocionante e da atuação dos envolvidos; além de Hopkins, o longa possui a incrível Olivia Colman; indicada ao Oscar de Melhor Atriz. A trama acompanha um senhor de 81 anos de idade que torna-se um desafio para sua filha, pois recusa qualquer cuidador enviado por ela. O filme então começa a desenrolar-se ao redor do estado mental do personagem de Anthony Hopkins e a luta de sua filha em proporcionar cuidados ao pai. Embora seja um dos principais filmes da premiação, o longa não foi lançado no Brasil, mas possui uma data de estreia prevista para 8 de abril nos cinemas.

Ator indicado: Anthony Hopkins

Mank

Dirigido e produzido pelo renomado David Fincher (Clube da Luta, Se7en e Zodíaco), Mank gira em torno de Herman J. Mankiewicz, ou Mank, roteirista responsável pela criação de Cidadão Kane – um dos melhores filmes já produzidos. Embora foque na problemática figura do roteirista, o filme também oferece um vislumbre de como era a vida na alta sociedade de Hollywood entre as décadas de 1930 e 1940. O filme está disponível no catálogo da Netflix. A atuação de Gary Oldman recebeu diversos elogios, pois conseguiu capturar muito bem a energia caótica do verdadeiro Mank

Gary Oldman

Minari

Escrito e dirigido por Lee Isaac Chung, Minari é mais uma indicação que mostra um passo da Academia ao encontro da diversidade racial. Este longa é baseado na própria vida do diretor e acompanha as dificuldades de uma família coreana que se muda para o Arkansas em busca de viver o sonho americano. Embora enfrente lutas diárias, a relação da família muda quando a avó chega para a nova casa. Steven Yeun pode dever sua carreira ao personagem Glenn em The Walking Dead, mas este filme comprova que sua atuação já evoluiu muito além da série de zumbis. Infelizmente, o filme não possui data de estreia nos cinemas e não está disponível em nenhuma plataforma.

Ator indicado: Steve Yeun

Lista completa das indicações ao Oscar 2021

Melhor filme

“Meu pai”

‘”Judas e o messias negro”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland”

“Bela vingança”

“O som do silêncio”

“Os 7 de Chicago”

Melhor atriz

Viola Davis – “A voz suprema do blues”

Andra Day – “Estados Unidos Vs Billie Holiday”

Vanessa Kirby – “Pieces of a woman”

Frances McDormand – “Nomadland”

Carey Mulligan – “Bela vingança”

Melhor ator

Riz Ahmed – “O som do silêncio”

Chadwick Boseman – “A voz suprema do blues”

Anthony Hopkins – “Meu pai”

Gary Oldman – “Mank”

Steve Yeun – “Minari”

Melhor direção

Thomas Vinterberg – “Druk – Mais uma rodada”

David Fincher – “Mank”

Lee Isaac Chung – “Minari”

Chloé Zhao – “Nomadland”

Emerald Fennell – “Bela vingança”

Melhor atriz coadjuvante

Maria Bakalova – “Borat: fita de cinema seguinte”

Glenn Close – “Era uma vez um sonho”

Olivia Colman – “Meu pai”

Amanda Seyfried – “Mank”

Yuh-Jung Youn – “Minari”

Melhor ator coadjuvante

Sacha Baron Cohen – “Os 7 de Chicago”

Daniel Kaluuya – “Judas e o messias negro”

Leslie Odom Jr. – “Uma noite em Miami”

Paul Raci – “O som do silêncio”

Lakeith Stanfield – “Judas e o messias negro”