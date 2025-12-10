Cinema & TV

Tem Sessão da Tarde hoje e Terra Nostra? Globo muda programação

Emissora priorizou jogo do Flamengo e alterou programação

Escrito por Anny Malagolini
Quem gosta de acompanhar os filmes do período vespertino da TV Globo pode se decepcionar nesta quarta-feira, dia 10 de dezembro. A Sessão da Tarde hoje foi suspensa por causa do jogo do Flamengo no Intercontinental de Clubes FIFA.

O que vai passar na Globo hoje?

A Sessão da Tarde hoje está cancelada, mas logo após o jogo, a Globo vai exibir a reprise da novela Terra Nostra, prevista para às 16h15 (de Brasília). O Vale a Pena Ver de Novo exibe A Rainha da Sucata a partir das 17h10.

A boa notícia é que a Sessão da Tarde volta amanhã com o filme 10 Horas Para o Natal.

No capítulo de hoje da novela italiana, Paola recebe Francesco sem hesitar e faz questão de que ele permaneça por lá. Marco Antônio tenta convencer o pai a reconsiderar, mas Francesco não recua.

À distância, Hortênsia se impressiona ao ver Matteo e demonstra interesse. Ele tenta evitar a situação, mas ela insiste em se aproximar.

Antônia deixa escapar que Mariana pode ter tido um envolvimento com o patrão no passado. Ao saber que Francesco foi morar na casa da italiana, Janete reage mal e decide seguir seu caminho.

Rosana fica abalada ao saber da prisão de Matteo, enquanto Augusto tenta acalmá-la. Marco Antônio acompanha a mãe em uma viagem até a fazenda de Gumercindo.

Mesmo ignorando as orientações de Maria do Socorro, Mariana procura Giuliana e a leva para a pensão, assumindo os cuidados da filha.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

