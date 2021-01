Temperatura Máxima de hoje (17/01) Globo exibe o filme Até que a Sorte nos Separe 3

A Temperatura Máxima deste domingo (17) vai fazer o público se divertir no sofá de casa. Isso porque, a Globo escalou a comédia brasileira Até que a Sorte nos Separe 3: A Falência Final. O filme é protagonizado por Leandro Hassum, que interpreta o personagem símbolo Faustino (Tino), e Camila Morgado, que vive Janice (Jane). A direção é de Roberto Santucci e Marcelo Antunez.

Qual o filme da Temperatura Máxima de hoje?

Até que a Sorte nos Separe 3: A Falência Final, lançado em 24 de dezembro de 2015, é o filme que será exibido na Temperatura Máxima. O filme conta a história de Tino, que após perder a herança da família em Las Vegas, nos Estados Unidos, resolve procurar um emprego fixo. Após não ter sucesso em inúmeras tentativas, ele finalmente consegue um trabalho de camelô na rua, mas caba atropelado pelo filho do empresário mais rico do país.

A partir daí, Tino fica em coma por sete meses, mas quando acorda, descobre que o motorista que o atropelou está apaixonado por sua filha Teté, personagem de Julia Dalavia. Os dois resolvem se casar, mas Tino não tem dinheiro para contribuir para a festa de casamento. É quando o pai do motorista, que é dono da maior empresa do país, oferece um emprego para o pai da futura nora.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Tino é contratado para gerir as finanças da empresa do pai do genro, mas acaba atendendo um telefonema que não deveria atender e leva não só a maior empresa à falência, como também todo o país.

Veja o trailer oficial do filme da Temperatura Máxima de hoje:

Fixa técnica do filme da Temperatura Máxima de hoje

Título Original: Até que a Sorte nos Separe 3: A Falência Final

Até que a Sorte nos Separe 3: A Falência Final Direção: Roberto Santucci e Marcelo Antunez

Roberto Santucci e Marcelo Antunez Nacionalidade: Brasileira

Brasileira Gênero: Comédia

Elenco