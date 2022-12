Temperatura Máxima de Natal exibe O Retorno De Mary Poppins

Filme começa depois do Esporte Espetacular, às 12h30.

A Temperatura Máxima hoje, 25 de dezembro de 2022, vai trazer o clássico O Retorno De Mary Poppins, estrelado por Emily Blunt. A transmissão da TV Globo começa Às 12h30.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje?

O filme da Temperatura Máxima hoje é O Retorno De Mary Poppins a partir dos meio-dia e meio.

Algumas décadas após sua visita original, Mary Poppins, a babá mágica, retorna para ajudar os irmãos Banks e os filhos de Michael em um momento difícil em suas vidas.

A Disney escolheu a atriz anglo-americana Emily Blunt (O Diabo Veste Prada, Sicario, Garota no Trem ) para fazer o papel da famosa babá e seu charme elegante a torna a sucessora perfeita da lendária Julie Andrews. Ben Whishaw ( Perfume, Skyfall, The Danish Girl ) interpreta Michael Banks, e Emily Mortimer, sua irmã Jane, enquanto Lin-Manuel Miranda dá vida ao papel do acendedor de lâmpadas Jack.

Os veteranos do cinema Colin Firth e Meryl Streep também marcam presença, com a última assumindo o papel de a excêntrica prima de Mary Poppins , Topsy Turvy .

Assista ao trailer do filme da Temperatura Máxima:

Filme original

O ano de 1964 viu o lançamento do filme musical da Disney Mary Poppins, dirigido por Robert Stevenson e baseado no romance homônimo de Pamela L. Travers . O filme original mistura ação ao vivo e animação para contar a história de uma babá com poderes mágicos, interpretada por Julie Andrews , que chega um dia em 1910 à luxuosa casa londrina da família Banks.

Ela começa a ensinar boas maneiras aos dois filhos, Jane e Michael , ao mesmo tempo em que os recebe em seu mundo mágico de mordomos pinguins e nobres caçadores de raposas, com a ajuda do limpador de chaminés Bert (Dick Van Dyke).

O conto encantador é pontuado com música cult, e foi premiado com cinco Oscars, incluindo Melhor Atriz e Melhor Trilha Sonora Original. Prepare-se para um mundo mágico de guarda-chuvas voadores e uma bolsa pronta para tudo

