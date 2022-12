Próximas novelas do Viva 2023: veja a programação e estreias do canal

O novo ano já está batendo na porta e agora é hora de se preparar para o que há por vir. Quem é fã de reprises já deve estar ansioso para saber quais serão as próximas novelas do Viva 2023. O canal terá a continuidade de várias atrações que estrearam em 2022.

Maria do Bairro - novelas do Viva 2023

A novela mexicana Maria do Bairro chegou ao canal Viva no dia 16 de novembro, por isso ainda permanecerá um bom tempo no ar. O folhetim é exibido a partir das 20h30 de segunda a sexta-feira. A trama mostra a guinada na vida de uma jovem que era pobre, mas consegue dar a volta por cima e entra para uma importante família.

Horário: 20h30 de segunda a sexta-feira

Coração de Estudante - novelas do Viva 2023

A novela Coração de Estudante chegou ao vivo no começo de novembro e por isso terá bastante tempo nas telinhas, continuando na programação das novelas do Viva em 2023. Ela é exibida de segunda a sábado, às 12h15 e com reprises à 01h15. Há também maratonas de reprises do folhetim a partir das 9h20 dos domingos.

A história se passa em uma cidade fictícia de Minas Gerais, Nova Alianças, em que o professor biologia Edu (Fábio Assunção) se muda com o filho Lipe (Pedro Malta). Ele é noivo de Amelinha (Adriana Esteves), mas acaba se apaixonando por Clara (Helena Ranaldi).

Horário: de segunda a sábado às 12h15

Veja como foi o primeiro beijo do casal:

Caminho das Índias

Caminho das Índias é a novela que está no ar há mais tempo. Ela estreou em julho, mas ainda não acabou. A previsão é que o folhetim termina apenas em meados de março de 2023, por isso sua substituta ainda não foi revelada.

A trama mostra o triângulo amoroso entre Maya, Raj e Bahuan, papéis de Juliana Paes, Rodrigo Lombardi e Marcio Garcia. A exibição é de segunda a sábado a partir às 13h30 e 22h50, com maratonas de reprises aos domingos a partir das 19h00.

Horário: de segunda a sábado às 13h30

Relembre a icônica abertura:

Bambolê

Bambolê chegou ao quadro de exibições do Viva no final de novembro. O folhetim permanece na grade do canal até 2023 e é exibido de segunda a sábado às 14h40, com reprises as 00h30. A trama mostra o amor proibido entre Álvaro Galhardo (Claudio Marzo) e Marta (Susana Vieira), que mexe com a família do viúvo.

Horário: de segunda a sábado às 14h40

Força de um Desejo

A trama Força de um Desejo estreou no dia 24 de outubro e é outra novela que continuará na grade do canal até o ano que vem. O folhetim substituiu Alma Gêmea e é transmitida de segunda a sábado na faixa das 15h30, com reprises diárias às 23h45 e maratonas a partir das 14h15 nos domingos.

A produção é de época e é protagonizada por Malu Mader, que interpreta dona do bordel mais famoso da Corte, e Fábio Assunção, que vive Inácio, filho do poderoso barão Henrique Sobral (Reginaldo Faria), dono da fazenda Ouro Verde.

Horário: de segunda a sábado às 15h30

O casal principal vive um amor proibido:

Malhação 2010

Estreia mais recente do catálogo do Viva, Malhação 2010 permanecerá nas telinhas até 2023. O folhetim estreou no começo de dezembro e é exibida de segunda a sexta, a partir das 16h45, com reprises às 02h30 e 11h15.

A atrama apresenta Pedro, rapaz de 18 anos que acaba de chegar ao colégio Primeira Opção. Ele é morador da periferia e conquista uma vaga no renomado colégio por conta de uma bolsa de estudos. Ele acaba se envolvendo com Catarina, menina de classe média.

Horário: de segunda a sexta às 16h45

